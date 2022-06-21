Ordu'da 'ipek böcekçiliği' dönemi başlıyor - Son Dakika
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Ordu'da 'ipek böcekçiliği' dönemi başlıyor

21.06.2022 12:04

Ordu'da 'ipek böcekçiliği' dönemi başlıyor Başkan Güler'in projeleri yüz güldürüyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık hamlesiyle çiftçilerin yüzü güldü.

Ordu'da 'ipek böcekçiliği' dönemi başlıyor

Başkan Güler'in projeleri yüz güldürüyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık hamlesiyle çiftçilerin yüzü güldü. Kırsaldaki üreticilerin gelir kaynaklarını artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar sonrası ipek böceği yetiştiriciliğine olan ilgi artmaya başladı.

ORDU Ordu'da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle de vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in topyekun kalkınma hamlesiyle tarım ve hayvancılıkta başlatılan projelere bir yenisi daha eklendi. Kentte yıllardır kaderine terk edilen ancak büyük bir gelir kapısı olan ipek börekçiliğine can vermek için faaliyetler artırıldı. Türkiye'nin en fazla fındık üretimine sahip olan kentte, üretim süreci kısa ve pazarlama sorunu bulunmayan ipek böceği yetiştiriciliği ile yetiştiriciler gelir kaynaklarının çeşitlendirmesi hedefleniyor.

Pazarlama sorunu bulunmuyor

İpek böcekçiliği diğer tarımsal faaliyetlerin yanında kolaylıkla yapılabilen, yılda sadece 35 günlük bir üretim süreci olan, pazarlama sorunu olmayan, özellikle kırsaldaki kadınlar ve küçük aile işletmeleri tarafından rahatlıkla yapılabilen bir tarım faaliyeti. Karadeniz Bölgesinde Mayıs ayının 20'si itibarıyla içerisinde ipek böceği larvalarının olduğu kutular Koza Birlik tarafından üreticilere ücretsiz olarak veriliyor. Haziran ayı sonu itibarıyla da elde edilen kozalar KOZABİRLİK tarafından üreticilerden alınıyor.

Büyükşehir'den dut fidanı desteği

İpek böceği yetiştiricisi Muhammed Öztepe, "İpek böcekçiliği yapan bir arkadaşımdan görerek, bunu benim de yapabileceğimi düşündüm. Dut yaprağı potansiyelimiz vardı. Altyapıyı hazırladık. Bu yıl her şey mükemmel görünüyor. Gelecek yıl işletmemi daha da büyütmek istiyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi bizlere 250 adet dut fidanı desteğinde bulundu. Verilen desteklerle birlikte işletmemizi katlayarak devam etmek istiyoruz" dedi.

Çiftçilerden Başkan Güler'e teşekkür

İpek böceği yetiştiricisi Osman Murat Yürük ise "2020 yılından bu yana ipek böceği yetiştiriyorum. Dut yaprağı ile beslenen ve 45 günlük bir üretimi olan bir ürün. Yapılabilir bir tarım faaliyeti olduğu için herkese tavsiye ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in bu konudaki destekleri devam ediyor. Üretimi artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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