Ordu\'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ordu'da, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Muammer Erol başkanlığında toplanan kurul yılın ilk olağan toplantısını düzenledi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Valilik Salonundaki toplantıda, 2023'te gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kayıtlı iş arayanlarda önceki yıllara göre bir azalış olduğunu belirten Kaymak, 2023'te kuruma kayıtlı iş arayanların 24 bin 86 kişi olduğunu, kayıtlı iş arayanlardan 275'i engelli olmak üzere 9 bin 978 kişinin ise çeşitli işlere yerleştirildiğini anlattı.

Kaymak, işsizler ve daha iyi şartlarda iş arayanlara iş danışmanlığı, öğrencilere ise meslek danışmanlığı hizmeti verildiğini de aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2023 yılında 63 eğitim kurumu ziyaret edildi. 26 bin 670 bireysel görüşme gerçekleştirildi. 103 iş arama semineri düzenlendi. Bu seminerlere toplamda 5 bin 690 kişi katıldı. 5 bin 572 iş yeri ziyaretinin yapıldığı 2023 yılında, 15 bin 600 açık iş talebi alındı. Alınan açık iş talebine göre 9 bin 978 kişi işe yerleştirildi. Ayrıca 27 bin 434 kişi ise alınan açık iş taleplerine yönlendirildi."

İşbaşı Eğitim Programı uygulandığını anımsatan Kaymak, 2023'te düzenlenen programlara katılan 865 kişiden 386'sının işletmelerde istihdam edildiğini vurguladı.

Kaymak, geçen yıl gerçekleştirdikleri 50,5 milyon lira bütçeli Toplum Yararına Programdan 1686 kişinin yararlandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Ordu Sanayici Buluşması'na katılmak üzere kentte bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu ile kurul üyeleri katıldı.