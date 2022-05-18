Ordu'da işverenlere teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
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Ordu'da işverenlere teşekkür belgesi verildi

18.05.2022 11:50
Ordu'da işverenlere teşekkür belgesi verildi

Ordu'da, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında işverenlere teşekkür belgesi verildi.

Ordu'da, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında işverenlere teşekkür belgesi verildi.

İl Sosyal Güvenlik Kurumu Konferans Salonu'nda, en yüksek prim ödeyen, en çok sigortalı çalıştıran, en yüksek kadın ve engelli istihdamı sağlayan işverenlere yönelik teşekkür belgesi takdim töreni gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, bir vatandaşa dahi iş veren kim olursa olsun hepsinin başlarının tacı olduğunu söyledi.

Aralarında çok kıymetli iş insanlarının bulunduğunu dile getiren Sonel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek prim ödeyen, iş ve AŞ veren, kadın ve engelli istihdamında güzel işler yapan, hatta ve hatta iş ve AŞ vermenin yanında yetim ve öksüzlere, engeli olan vatandaşlarımıza, şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize vermiş oldukları desteklerle her daim sosyal projelerde yanımızda olan çok kıymetli dostlarımız var. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun."

Sonel, memleket sevdalısı çalışmakla olunaabileceğini aktararak, "İş vereceksin, yardımcı olacaksın, ekonomik yönden güçlü olacaksın ki yöre kalkınacak, ülke kalkınacak. Nasıl ki kahraman güvenlik güçlerimiz yurt içinde ve yurt dışında teröristle mücadelede son yıllarda başarılar ve destanlar yazdıysa bizim de iş insanlarımız hem yurt içinde hem yurt dışında çok güzel ve ciddi işler yapıyorlar." dedi.

Konuşmanın ardından 23 firma temsilcisine teşekkür belgesi verildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Mehmet Yaşar Günay ve OSKİ Genel Müdürü Murat US da katıldı.

Ordu'da işverenlere teşekkür belgesi verildi
Ordu'da işverenlere teşekkür belgesi verildi
Ordu'da işverenlere teşekkür belgesi verildi
Ordu'da işverenlere teşekkür belgesi verildi
Ordu'da işverenlere teşekkür belgesi verildi

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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