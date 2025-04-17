Ordu'da Kadın Kooperatifleri Yöresel Ürünlerle Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu'da Kadın Kooperatifleri Yöresel Ürünlerle Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Ordu\'da Kadın Kooperatifleri Yöresel Ürünlerle Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile sayısı 19'a çıkan kadın kooperatifleri, yöresel ürünleri üreterek satış yapıyor. Fatsa Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi, yerli ve yabancı turistlere sunulan ürünleri ile dikkat çekiyor.

17.04.2025 14:56  Güncelleme: 14:59
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri sonucu ildeki sayısı 19'a çıkan kadın kooperatifleri sayesinde kadınlar, hem unutulmaya yüz tutan yöresel ürünleri üretiyor, hem de satışını yaparak aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Ordu'nun yöresel lezzetlerinin gün yüzüne çıkartılması amacıyla başlatılan projeler kapsamında yüzlerce ürün yeniden üretiliyor. Kadınlar, ürettikleri yöresel ürünlerin satışını yaparak hem aile ekonomisine katkı sağlıyor, hem de ilin yöresel lezzetlerini tanıtıyor.

Fatsa ilçesi Gaga Gölü kenarında satış işletmesi kuran ve 14 üyesi ile çevre ilçelerden ürünlerin satıldığı yer haline gelen Fatsa Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi, Büyükşehir Belediyesi'nin Gaga Gölü çevre düzenleme çalışması sonrası daha da aktif hale geldi. Kooperatif, yöresel ürünlerin yerli ve yabancı turistlere sunumu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ordu'nun 19 ilçesinde kurulan kadın kooperatiflerinden birisi olan Fatsa Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi'nde Ordu'nun 7 farklı ilçesinde üretilen ürünler satılıyor.

"Çevre düzenlemeleri sonrası bize ilgi arttı"

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve kısa süre içinde Ordu turizmine kazandırılan Gaga Gölü çevre düzenlemesi çalışmalarının kendilerine büyük avantaj getirdiğini ifade eden Fatsa Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Refiya Beylik, "Gaga Gölü çevre düzenlemesi sonrası bize olan ilgi daha da arttı. Özellikle hafta sonları çok daha fazla insan hem burayı görmeye geliyor, hem de yöresel ikramlarımızı tadıyor. Bunun haricinde yukarı ilçelere giden vatandaşlarımız bizleri mutlaka ziyaret ederek destek veriyorlar" dedi.

"Kendi el emeklerimiz ile ürettiklerimizi burada satma imkanımız oldu"

Kooperatif Başkanı Refiya Beylik, kurulan kooperatifler ile kendi el emekleri ile ürettikleri ürünleri satarak ekonomilerine katkı sunduklarını ifade ederek, "Öncelikle bizlere bu hizmeti verme fırsatı veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. 2 yıl önce kurulan bu kooperatifimizde 14 kadın ile yolculuğa başladık. Kendi el emeklerimizi burada vatandaşlarımıza satma imkanımız oldu. Bunun haricinde çevre ilçelerimizden de kadınlar da ürünlerini bizlere getirerek satış yapıyor. Kooperatifimiz bünyesinde, erişte, reçel, turşu, marmelat, turşular, el işleri, yöresel yemekler ve daha birçok ürün burada satışa sunuluyor. Biz sadece kendimiz için değil çevremizde bulunan kadınlarımız içinde buradayız. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin Gaga Gölü çevresinde yapmış olduğu çevre düzenleme çalışmaları bu zamanda bizlere büyük avantaj sağladı. Her hafta sonu insanlar buraları görmek için geliyorlar. Bizler de bu durumu fırsata çevirerek ürettiğimiz yöresel ikramlarımızı onlara sunuyoruz" diye konuştu. - ORDU

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu'da Kadın Kooperatifleri Yöresel Ürünlerle Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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