Üye Girişi
Ordu'da mera alanları ıslah ediliyor - Son Dakika

Ordu'da mera alanları ıslah ediliyor

11.12.2021 14:32
Ordu'da mera alanları ıslah ediliyor

Ordu'da mera alanlarının tamamında tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları tamamlanırken ıslah çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Ordu'da mera alanlarının tamamında tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları tamamlanırken ıslah çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda mera alanlarının ot verimini ve kalitesini artırmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından 37 adet meranın yüzde 75'inde ıslah çalışması yapıldı.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, mera ve yaylakların hayvancılık açısından çok önemli bir yere sahip, hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasında en çok tercih edilen ve kullanılması zaruri olan alanlar olduğuna dikkat çekti.

Mera ve yaylak alanlarının ot verimini ve kalitesini artırmak amacıyla ıslah çalışmaları yapıldığını belirten Yılmaz, "İl genelinde yaklaşık 50 bin hektar kayıtlı mera ve yaylak alanı bulunuyor. Bu zamana kadar 37 meranın 31'inde çalışmalar tamamlandı. 6 merada çalışmalara halen devam ediliyor. İl genelinde ıslah projesi uygulanan mera ve yaylak alanı toplam 36 bin 942 hektar olup, Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu çalışmalar sonucunda İl geneli mera alanlarının yüzde 75'i ıslah edilmiş, bu alanların ot verimi ve ot kalitesinde önemli oranda artış sağlanmıştır" dedi.

Yılmaz, ıslah çalışmaları kapsamında son iki yıl içerisinde 27 adet su deposu, 305 adet suluk (sıvat), 60 adet kaşınma kazığı tesis edildiğini, mera ve yaylalara 137 ton kompoze gübre alımı yapıldığını da kaydetti. - ORDU

Ordu'da mera alanları ıslah ediliyor
Ordu'da mera alanları ıslah ediliyor
Ordu'da mera alanları ıslah ediliyor
Ordu'da mera alanları ıslah ediliyor

Kemal Yılmaz, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da mera alanları ıslah ediliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi 13:44 Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum 12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar 10:00 Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi 08:50 Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık 22:07 Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık

Son Dakika Haberleri
14:18 Belediye çalışanından kedi kurtarma operasyonu! İnsanlık dersi verdi
14:17 AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen suikastla ilgili 26 kişi gözaltında
14:00 Manchester United'ın yıldızı Alex Telles: Galatasaray'ı hala kalbimde taşıyorum
13:44 Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi
13:25 Gram, çeyrek, tam altın kaç lira oldu? İşte son rakamlar
13:22 Mali müşavirin acı sonu! Evde tek başınayken ilaçlarına ulaşamadı, astım krizinden hayatını kaybetti
13:21 Eski Survivor yarışmacıları aşka düştü! Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken sarmaş dolaş
13:19 Savcı Pars rolündeki Mehmet Yılmaz Ak, Türkiye'nin yeni gözdesi oldu!
13:08 O tedaviler artık ücretsiz olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
12:59 Son Dakika: ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi! En az 50 kişi hayatını kaybetti
2022'de açılması beklenen İstanbul Finans Merkezi'ne kiracı aranıyor 2022'de açılması beklenen İstanbul Finans Merkezi'ne kiracı aranıyor         
14:32
İzlemeye yürek dayanmaz! Oğlunu ziyarete gelen kadın, 6'ncı kattan düşerek can verdi İzlemeye yürek dayanmaz! Oğlunu ziyarete gelen kadın, 6'ncı kattan düşerek can verdi         
13:41
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomistlerin son tahminleri         
20:50
Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 10 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi         
19:53
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 14:39:44. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'da mera alanları ıslah ediliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement