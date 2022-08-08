Ordu'da fındık hasadı başladı - Son Dakika
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Ordu'da fındık hasadı başladı

08.08.2022 13:34
Ordu'da fındık hasadı başladı

Ordu'da sahil kesimlerinde 13 Ağustos olarak belirlenen fındık hasat tarihi öncesi bazı üreticiler tarlalara girerek hasada başladı.

Ordu'da sahil kesimlerinde 13 Ağustos olarak belirlenen fındık hasat tarihi öncesi bazı üreticiler tarlalara girerek hasada başladı. Fındık işçileri kimi zaman yöresel türküler söyleyerek hasadı gerçekleştiriyor.

Ordu'nun sahil kesimlerinde 13 Ağustos olarak belirlenen fındık toplama tarihi öncesi bazı üreticiler bahçelere girmeye başladı. Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık bazı kesimlerde olgunlaştı. Altınordu ilçesi Saraycık ve Kayabaşı Mahallesi'nde, Perşembe ilçesinin sahil kesimlerinde erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren fındık üreticileri ve işçiler, yeni sezonun ilk hasadını almaya başladı. Geçen yıllara göre rekoltenin yüksek olduğu fındıkta bu yıl Ordu'da 240 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

"Hasat güzel geçiyor"

Ordu'da fındık üreticisi Bayram Özdemir, hasat sezonunu açtıklarını belirterek, "Fındık güzel çıkıyor. Yaklaşık bir buçuk ton fındığım oluyor. Benim bahçem bugün bitiyor. Sonrasında kurutma aşaması ve patoz aşamasına başlayacağız, en sonunda ise satacağız. Fındık manavları da devletin belirlemiş oldukları fiyatı verirlerse iyi" dedi.

"Zevkli ancak zor"

Soner Bodur isimli fındık işçisi, fındık hasadının zor ve eğlenceli olduğunu ifade ederek, "Zor günlerimiz başladı. Fındık üreticilerimize Allah kolaylık versin, Allah bereket versin. Zevkli geçiyor ancak zorluklarımız da var. Ben sadece çuval işiyle uğraşıyorum" ifadelerine yer verdi.

İsa Karahasan isimli işçi, "Hasat güzel geçiyor ancak sıcak bizi biraz yoruyor. Zor olsa bile ekmek parası için hasat yapıyoruz. Fındığımız para ettiği sürece daha çok memnun oluyoruz. Fındık şuanda bol görünüyor ancak randımanı da önemli" diye konuştu.

Fahri Bodur isimli fındık işçisi, hava şartlarının biraz kendilerini yorduğunu ancak yaklaşık bir ay boyunca daha hasada devam edeceklerini belirterek, fındığın bu sene bol göründüğünü aktardı.

"Sabah bahçeye girip akşam çıkıyoruz"

Bahçede işçi olarak fındık toplayan Münir Özkan da, "Bahçede 18 kişiyiz. Güzel geçiyor ancak hava sıcak. Sabahtan başlayıp akşama kadar fındık topluyoruz" şeklinde konuştu.

"Açıklanan fındık fiyatı güzel"

Hasat ettiği fındığını harmana getiren Kenan Öztürk, fiyatın güzel olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Allah bereket versin şuanda fındık ve hasat güzel. Geçtiğimiz yıla göre daha güzel. İşçilerimiz bir kısmını topladı, geriye kalanları biz kendimiz topluyoruz. Bu yıl açıklanan fındık fiyatları güzel, yüzümüzü güldürdü. Alın terimizin karşılığını alacağız, Allah herkese bol ve bereketli bir sezon nasip etsin."

Öte yandan, sahil kesimlerindeki fındık bahçelerinin bazılarında olgunlaşan mahsullerin hasadı sürerken, orta kesimlerde 16, yüksek kesimlerde ise 24 Ağustos tarihinde hasat başlayacak. - ORDU

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Kaynak: İHA

Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da fındık hasadı başladı - Son Dakika

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