Ordu'da TMO'ya talep artıyor - Son Dakika
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Ordu'da TMO'ya talep artıyor

07.09.2022 13:04

Ordu'da, serbest piyasada 44 lira seviyesinde olan fındık fiyatları, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne(TMO) yönelmesini sağladı.

Ordu'da, serbest piyasada 44 lira seviyesinde olan fındık fiyatları, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne(TMO) yönelmesini sağladı. Mahsullerini kurutan üreticiler, TMO'dan randevu alarak, fındıklarını teslim ediyor.

TMO tarafından Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yeni sezon fındık alımına 22 Ağustos tarihinde başlandı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına getirmeye devam ediyor. Ordu'da serbest piyasada da 44 lira seviyesinde olan 50 randıman fındık fiyatları, üreticilerin TMO'ya olan ilgisini arttırdı. Randevularını alan üreticiler 50 randıman fındıklarını 52 lira ve üzerinde fiyattan satabiliyor.

"TMO devrede olmasa serbest piyasada fiyatlar daha düşük olurdu"

Fatsa ilçesinden mahsulünü getiren Mehmet Emin Yılmaz isimli üretici, "Piyasa şartlarında TMO'nun verdiği fiyat gayet güzel. Serbest piyasada 44 lira olan fındığın burada 52 lira olması cazip hale getiriyor. Bunun da zorlukları var tabi ancak her menfaatin karşılığı olacak. 50,48 randıman geldi ve net 52 liranın üzerinde satıldı. TMO piyasada olmasa fiyatlar serbest piyasada çok daha düşük olurdu. TMO devreye girdiği halde fiyatlar bu şekilde ise, devrede olmadığı zamanı düşünmek bile istemiyorum. İnsanların gerçekten mağdur edileceğini düşünüyordum ve TMO'nun devrede olması memnun ediyor" dedi.

"Yaklaşık 10 lira fiyat farkı var"

Gülyalı ilçesinden Yusuf Yeşilyurt isimli fındık üreticisi kuruttukları fındıkları TMO'dan gün alarak geceden getirdiklerini kaydederek, "54 civarında randımanım geldi, 55 TL civarında nakit para alacağım. Vatandaşlar mağdur değil, şuanda serbest piyasa ile TMO arasında 10 lira civarında fark var. TMO olmasaydı bu daha da düşerdi" diye konuştu.

Üretici Metin Çakır da Ulubey ilçesinden getirdiği fındığını yüksek fiyat nedeniyle TMO'ya getirdiğini söyleyerek, "Serbest piyasaya göre 2 ton fındıkta yaklaşık 17-18 bin TL fark oluyor" şeklinde konuştu. - ORDU

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Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da TMO'ya talep artıyor - Son Dakika

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