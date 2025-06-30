Ordu\'da Tarım Makineleri Parkı Üreticilerin İşini Kolaylaştırıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'ya kazandırdığı ve üreticinin hizmetine sunduğu tarım makineleri üreticilerin işlerini kolaylaştırırken, üretime kazandırılan tarım arazilerinin de artmasını sağladı.

Belediye Başkanı Güler'in çabası ve gayretiyle halkın hizmetine sunulan Tarım Makineleri Parkı'ndan üreticiler faydalanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu makineli tarım imkanından ve tohum desteklerinden yararlanan üreticiler hem daha fazla alanda üretim yapma imkanı buluyor, hem de ekonomik kazançlarını arttırıyor.

Mesudiye ilçesinde yem bitkisi üretimi yapan çiftçiler, makine parkından yararlanarak çalışmalarını kolaylaştırıyor. Ekim döneminde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin makinelilerinden yararlanarak yem bitkisi ekimi yapan çiftçiler, şimdi ise bu ürünlerini yine makineler ile hasat ediyor.

Ekim sürecinde tarım makineleri kendilerini çok rahatlattığını belirten Mesudiye Yukarıgökçe mahallesinden Mustafa Özübek, Cihan Demirel ve Ali Çakır hasat sezonunu da Büyükşehir Belediyesinin tamburlu çayır biçme makinesi ile işlerini kolaylıkla yaptıklarını söylediler. Tarım makineleri sayesinde insan gücünü en aza indirerek hem ekonomik hem de zamandan çok önemli oranda tasarruf sağladıklarını dile getiren çiftçiler, tarım makineleri ve tohum desteği dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler. - ORDU