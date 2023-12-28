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Ordu'da tarım ve hayvancılığa yönelik sanayi tesisleri kurulacak - Son Dakika
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Ordu'da tarım ve hayvancılığa yönelik sanayi tesisleri kurulacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da tarım ve hayvancılığa yönelik sanayi tesislerinin kurulacağını açıkladı. Başkan Güler, şehirde bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, mevcut projelerin değerlendirilmesi ve yeni projelerde iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

Ordu\'da tarım ve hayvancılığa yönelik sanayi tesisleri kurulacak
28.12.2023 - 15:43,
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da sanayileşme adına tarım ve hayvancılığa yönelik sanayi tesislerinin kurulacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şehirde bulunan sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Güler, Ordu'da sanayileşme adına tarım ve hayvancılığa yönelik sanayi tesislerinin kurulacağını açıkladı.

Programda konuşan Başkan Güler, "150 işyerine ihtiyacımız olduğunu düşünerek bunu hazır ettik, 100 tanesi sanayi ve işyeri kuracak kişilere verilecek. Burada 600 dönümlük yer vardı, oradan 100 kadar bir yer çıkacak. Bir de Ulubey yolunda bin 300 dönümlük yer var. Burası da fındıkla ilgili ihtisas bölgesi olacak. Lisanslı depoyu da 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne kuracağız. Bunun dışında Mesudiye'de hayvan organize sanayi çalışmamız bitmek üzere, izinleri alındı. Yine Aybastı'da süt ürünleri üzerine sanayileşme kuracağız. Akkuş'a da orman sanayi kuracağız" ifadelerine yer verdi.

"Birlikte çalışırsak daha güzel sonuçlar alacağız"

Toplantıda, şehirdeki mevcut projeleri değerlendirirken yapılacak yeni projelerde de iş birliği yapma çağrısında bulunan Başkan Güler, şehirde yapılan çalışmalar hakkında STK temsilcilerine bilgilendirmelerde bulundu. Güler, belirli bir program çerçevesinde sivil toplum kuruluşları ile yapılacak olan işbirliğinin daha güzel sonuçlar doğuracağını ifade ederek, " Türkiye'nin en fazla uzun yol ağına sahip bir iliz, 27 bin 500 kilometre yolumuz var. Bu kadar yağmur yağdığı halde su problemimiz vardı. Bunun için çalışmalar yaptık. Bütçemizin yüzde 95'ini alt yapıda kullandık. Yola, suya ağırlık verdik. 258 tane kendi makinalarımızı aldık. Kendi asfalt plenti, taş ocağı, beton santrali tesislerimiz var. Ordu, zor olduğu kadar da güzel bir şehir. Mazeret, bahane, şikayet kelimelerini hiç kullanmadık. Çünkü biz bunların çözümü için geldik. Bu sebeple kaldırım, yol, suya, çöpe önem verdik. Örneğin Ünye, Fatsa ve Perşembe'yi çöpten kurtardık. Yine Melet'i, Durugöl'ü kurtardık. En son Durugöl'ü halkımıza açtık. Oradan çok fazla atık çıktı. Yine fındık, deniz ve yazılım gibi diğer işlerimize de baktık. Ama biz denizi kullanmıyorduk. 110 kilometre sahilimiz var ama teknemiz yok. Yaylarımız var kar yağdığı zaman herkes evine çekiliyordu. Ordu'yu 3 ay değil, 12 ay yaşayın diye çeşitli festivallerle kışı da hayatımıza dahil ettik. Tarıma da ağırlık verdik. Bunlar gıdasız, susuz olmuyor. Yol ve su işinde çok az bir işimiz kaldı. Göreve başladığımda 772 mahallenin 272'sinin suyu yoktu şimdi 29'a düştü. Yol konusunda da büyük bir kampanya başlattık. 2 bin 100 kilometre yol yaptık. Nasipse 2 sene içinde de yol sorununu biteceğini düşünüyorum. Belirli bir program dahilinde birlikte çalışırsak güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Belediyemizin bütün imkanları sizin" şeklinde konuştu.

Programa çok sayıda STK temsilcisi, oda, borsa ve dernek başkanı katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Ordu'da tarım ve hayvancılığa yönelik sanayi tesisleri kurulacak - Son Dakika


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