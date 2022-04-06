Ordu'da üretilen yumurtalar 700 mağazada tüketiciye ulaşıyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da yıllık 35 milyon yumurta üretildiğini ve bu yumurtaların yurt genelinde 700 mağazada satıldığını söyledi.

Güler, makamında gazetecilere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ordu Yumurta Üreticileri Birliğince yürütülen projelerin ardından yaygınlaşan yumurta üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalara desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Pazar bulunması noktasında belediyenin üreticilere katkı sunduğunu ifade eden Güler, "Daha önceki yıllarda Ordu'da üretilen yumurtanın pazarlanması sorunken bugün yıllık üretilen 35 milyon yumurta, ülke genelindeki 700 mağazada tüketiciyle buluşuyor." dedi.

Güler, bu mağazaların içerisinde çok önemli zincir marketlerin de olduğunu kaydederek, son dönemde Ordu yumurtasının ihracatına da başlandığını aktardı.

Yeni atılımlarla Ordu'nun yeni yumurta üretim merkezi olduğunu dile getiren Güler, "Fındık bahçelerimiz bu konuda adeta doğal bir mera konumunda. Çiftçilerimiz bu yönden oldukça şanslı. Bu durum yumurta üretimine katkı sunuyor." diye konuştu.

Üreticiden yumurtaları satın alarak paketleme tesisinde ambalajlandıktan sonra tüketiciye ulaştıran Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliğinin Başkanı Celal Sezgi ise kent genelinde yumurta üretiminin artması çalışmalarına katkılarından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediyelere teşekkür etti.

Ordu yumurtasının Dubai'ye ihraç edildiğini belirten Sezgi, gelecek dönemde yumurta ihraç edilen yer sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.