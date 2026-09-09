Ordu'da yüksek kesimde hasat edilen fındıklar sahil kesiminde kurutuluyor - Son Dakika
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Ordu'da yüksek kesimde hasat edilen fındıklar sahil kesiminde kurutuluyor

Ordu\'da yüksek kesimde hasat edilen fındıklar sahil kesiminde kurutuluyor
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Ordu'da sahil kesiminde tamamlanan fındık hasadı yüksek kesimlerde sürerken, üreticiler mahsullerini güneşli hava nedeniyle sahile getirip kurutuyor. Üreticiler, yüksek kesimlerde hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle fındıklarını sahilde harmanlarda kurutup seçerek daha yüksek randıman elde etmeyi hedefliyor.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde hasat edilen fındıklar sahil kesimlerine getirilerek, güneşli havada kurutuluyor.

Ordu'da sahil kesimlerinde tamamlanan fındık hasadı yüksek kesimlerin bazı noktalarında devam ediyor. Yüksek kesimlerde fındıklarını toplayan üreticiler, sahil kesimlerindeki güneşli hava nedeniyle mahsullerini buraya getiriyor. Üreticiler, patoza verdikleri fındıkları hem harmanlarda kurutmaya, hem de seçmeye çalışıyor. Böylelikle fındıkların daha yüksek randımanlı gelmesi planlanıyor.

"Yüksek kesimlerde hava şartları uygun değil"

Serkan Aydın isimli fındık üreticisi, fındığın olgunlaşma sürecinin bu yıl biraz geç olduğunu söyledi. Yüksek kesimlerde hava şartları sahil kesimine göre soğuk olduğu için mahsullerini sahil kesimine getirdiklerini belirten Aydın, "Fındık hasadı zor bir süreç. Şu anda yükseklerde hava şartları uygun olmadığı için sahil kesimine getirdik, çünkü orada kuruması zor oluyor. Burada yer bulduk ve kurutmaya çalışıyoruz. Burada patoza verip inşallah satışını da yapıp emeğimizin karşılığını alacağız" dedi.

"Sahil kesiminde kurutması daha kolay"

Musa Okutan isimli üretici de Kabadüz ilçesinde tamamladığı fındıklarını sahil kesimlerinde kurutmaya çalıştıklarını belirterek, "Fındık hasadı 7 gün sürdü, günlük 19 işçi parası ödedik. Yüksek kesimlerde hava bozuk nem yapıyor o nedenle buraya geldik. Burada hem kurutup, hem seçiyoruz. Geceleri araçta yatıp mahsulün başını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ekonomi, Güneşli, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da yüksek kesimde hasat edilen fındıklar sahil kesiminde kurutuluyor - Son Dakika

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