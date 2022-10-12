"Ordu galdirik kavurması" coğrafi işaret olarak tescillendi

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden galdirik kavurması, coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu galdirik kavurmasının, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumunun 1 Eylül tarihli kararıyla tescillendiği belirtildi.

Bu tescille birlikte kentin coğrafi işaretli ürün sayısının 11'e çıktığı, daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu sakarca mıhlaması ve Ordu melocan kavurmasının tescillendiği ifade edildi.

Açıklamada, yöre halkının galdirik kavurmasını sofralardan eksik etmediği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Ordu galdirik kavurması, kaldirik, ıspıt, hodan veya balık otu kavurması olarak da biliniyor. Galdirik bitkisi, kendiliğinden yetişir ve mayıs-eylül ayları arasında toplanıyor. Yetişme döneminde taze olarak kullanılan galdirik bitkisi, diğer dönemlerde kullanılmak üzere salamura ya da dondurularak saklanıp tüketiliyor. Ordu galdirik kavurması ise galdirik bitkisinin yaprak ve çiçek kısımları ayrıldıktan sonra gövde kısmının haşlanıp kuru soğan, ayçiçek yağı ve tuz ile kavrulması suretiyle üretilen bir yemek olarak biliniyor. Üzerine karabiber ve pul biber serpilerek servisi yapılıyor. Kuru soğan yerine yeşil soğan veya pırasa da kullanılabiliyor. İsteğe bağlı tereyağı da ilave edilebilen Ordu galdirik kavurmasının geçmişi eskiye dayanırken yörenin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan bu lezzet, düzenlenen festival ve benzeri şenliklerde misafirlere sunuluyor."