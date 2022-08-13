Çöplükten dönüştürülen tarlada 'lavanta' hasadı - Son Dakika
Üye Girişi

Çöplükten dönüştürülen tarlada 'lavanta' hasadı

13.08.2022 15:40
Çöplükten dönüştürülen tarlada 'lavanta' hasadı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar ile çöplükten lavanta tarlasına dönüştürülen alanda ikinci hasat yapıldı.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar ile çöplükten lavanta tarlasına dönüştürülen alanda ikinci hasat yapıldı.

Tıbbi ve aromatik özelliği ile büyük ilgi ve beğeni toplayan aynı zamanda ekonomik değeri yüksek bitki lavanta, kozmetik sektörünün yanı sıra ilaç ve gıda sanayinde de oldukça fazla kullanılan lavanta suyuna dönüştürülüyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören'in çalışmaları ile Ordu'nun vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan Altınordu Durugöl Mahallesi'nde bulunan 17 dönümlük arazi üzerinde kurulan lavanta tarlası, ortaya çıkan görsel güzelliği ile de görenleri kendine hayran bırakıyor. Lavanta tarlasında yapılan ikinci hasat ise yüz güldürüyor.

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir doğa, yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla birçok çevre dostu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Aslında bu uygulamalarımız ile yeşil ekonominin adımlarını küçük küçük atmış oluyoruz. Bir turizm kenti hedefiyle ilerleyen Ordu ve Altınordu'nun turizm çeşitliliğini artıracak lavanta tarlası, güzel görüntüsü ve kokusuyla insanlarımızı kendisine çekecek. Lavanta tarlası doğal bir stüdyo görüntüsüyle de manzara ve doğa fotoğrafçılarının yanında yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgi odağı olacak. Lavanta yetiştiriciliğini gelecek yıllarda şehir merkezinde ve kırsal da yaygınlaştırmak istiyoruz. Lavanta bahçemiz görsel güzelliği yanında çevre düzenlemesi ve estetiği ile şehrimizin turizm cazibe ve çekim merkezlerinden biri olacak inşallah" dedi. - ORDU

YORUMLAR
500
Başkan Tören, halk günü buluşmalarını sürdürüyor Başkan Tören, halk günü buluşmalarını sürdürüyor
Kaynak: İHA

Altınordu, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çöplükten dönüştürülen tarlada 'lavanta' hasadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Fenerbahçe'nin gözüne kestirdiği Willian'dan olay karar! Ölüm tehditleri alan yıldız Vitor Pereira'nın takımından ayrıldı
15:09 Benzinin ardından motorine de zam yolda
15:06 Muğla'yı sarsan olay! Fenalaşan üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek öldü
14:49 İngiliz devi, 35 milyon euro değerindeki Hakan Çalhanoğlu'nu ucuza getirmek istiyor
14:45 İnternet başını yaktı! Küçük çocuk kolonyayı üstüne döküp çakmağı yakınca feci şekilde yandı
14:27 Meral Akşener'in elini ısıran sokak köpeği kurtarılamadı
13:46 Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti
13:43 Şoförünü katlettiler! Taşkınlık çıkardığı için dışarı atılan gençler ve arkadaşları gece kulübü patronuna pusu kurdu
12:58 İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 15:40:33. #1.12#
SON DAKİKA: Çöplükten dönüştürülen tarlada 'lavanta' hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement