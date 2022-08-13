Çöplükten dönüştürülen tarlada 'lavanta' hasadı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar ile çöplükten lavanta tarlasına dönüştürülen alanda ikinci hasat yapıldı.

Tıbbi ve aromatik özelliği ile büyük ilgi ve beğeni toplayan aynı zamanda ekonomik değeri yüksek bitki lavanta, kozmetik sektörünün yanı sıra ilaç ve gıda sanayinde de oldukça fazla kullanılan lavanta suyuna dönüştürülüyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören'in çalışmaları ile Ordu'nun vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan Altınordu Durugöl Mahallesi'nde bulunan 17 dönümlük arazi üzerinde kurulan lavanta tarlası, ortaya çıkan görsel güzelliği ile de görenleri kendine hayran bırakıyor. Lavanta tarlasında yapılan ikinci hasat ise yüz güldürüyor.

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir doğa, yaşanabilir bir şehir bırakmak amacıyla birçok çevre dostu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Aslında bu uygulamalarımız ile yeşil ekonominin adımlarını küçük küçük atmış oluyoruz. Bir turizm kenti hedefiyle ilerleyen Ordu ve Altınordu'nun turizm çeşitliliğini artıracak lavanta tarlası, güzel görüntüsü ve kokusuyla insanlarımızı kendisine çekecek. Lavanta tarlası doğal bir stüdyo görüntüsüyle de manzara ve doğa fotoğrafçılarının yanında yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgi odağı olacak. Lavanta yetiştiriciliğini gelecek yıllarda şehir merkezinde ve kırsal da yaygınlaştırmak istiyoruz. Lavanta bahçemiz görsel güzelliği yanında çevre düzenlemesi ve estetiği ile şehrimizin turizm cazibe ve çekim merkezlerinden biri olacak inşallah" dedi. - ORDU