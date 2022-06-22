Ordu'nun meralarında ot verimliliği arttırılıyor - Son Dakika
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Ordu'nun meralarında ot verimliliği arttırılıyor

22.06.2022 12:40
Ordu'nun meralarında ot verimliliği arttırılıyor

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, hayvancılığın sürdürülebilmesinde öneme sahip olan mera alanlarında ıslah ve ot verimini arttırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, hayvancılığın sürdürülebilmesinde öneme sahip olan mera alanlarında ıslah ve ot verimini arttırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, hayvancılığın can damarı olan mera alanlarında ıslah çalışmaları devam ediyor. Verimi arttırmak ve bu alanların yetiştiriciler tarafından en etkin şekilde faydalanmaları adına yürütülen çalışmalar ile Ordu'da bulunan mera ve yaylak alanların yüzde 75'inde ıslah çalışmaları yürütülüyor.

Konu hakkında bilgilendirmelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Mera alanları, hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği kaynaklardır. Bu bakımdan ilimizde bulunan mera alanlarının verimini artırmak, meralarımızdan yetiştiricilerimizin en etkin şekilde faydalanmalarını sağlayarak ve yem maliyetlerini azaltmak amacıyla il müdürlüğümüz tarafından 'Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri' uygulanmaktadır" dedi.

"Çalışmalar ile ot verim ve kalitesi artıyor"

Kentteki mera ve yaylak alanların yüzde 75'inde ıslah çalışmasının yapıldığını ifade eden Yılmaz, bu sayede ot verim ve kalitelerinde artış olduğuna değinerek, "İlimizin 49 bin 535 hektar kayıtlı mera ve yaylak alanı bulunmaktadır. İlimiz hayvanlarının kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak ve üreticilerimize destek olmak amacıyla, bu güne kadar il müdürlüğümüz tarafından 38 adet 'Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi' uygulanmıştır. Bu projelerden 33'ünde çalışmalar tamamlanmış, 5 adet projede ise çalışmalara halen devam edilmektedir. İlimizde ıslah projesi uygulanan mera ve yaylak alanı toplam 36 bin 942 hektar olup, müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu çalışmalar sonucunda İlimiz mera alanlarının yüzde 75'i ıslah edilmiş, bu alanların ot verimi ve ot kalitesinde önemli oranda artış sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

"Çalışmalar, ilimizdeki hayvancılık sektörüne katkıda bulunacak"

"İlimiz mera ve yaylak alanlarında yürütülen ıslah çalışmaları dahilinde 2021 yılında 18 adet su deposu, 240 adet suluk tesis edilmiştir" diyen Yılmaz, "2022 yılında yapılan ihale çerçevesinde de 48 adet suluk, 16 adet kaşınma kazığı, 12 adet tuzluk, 3 adet su deposu yapımı önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecektir. Yine 2021-2022 yıllarında ilimiz mera ve yaylak alanlarında yaklaşık 200 ton gübre uygulaması yapılmıştır. Yaptığımız tüm bu çalışmalarımızın her geçen gün gelişen ilimiz hayvancılığına katkıda bulunacağına inanıyor, ilimiz ve ülkemiz tarımı için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU

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Kaynak: İHA

Kemal Yılmaz, Ordu, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'nun meralarında ot verimliliği arttırılıyor - Son Dakika

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