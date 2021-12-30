Organik arı ürünlerinin desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi

Organik arı ürünleri üreticiliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması ve organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle organik arı ürünleri üreticiliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 15 lira destek verilecek.

Destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler 18 Şubat 2022'ye kadar istenen belgelerle bakanlığın il ve ilçe müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekecek.

Organik arıcılık yapan yetiştiriciler en geç 28 Şubat 2022'ye kadar dilekçe verdiği il ve ilçe müdürlüğüne kovan tespitlerini yaptıracaklar.

Bu alanda verilecek destekler için finansman, bütçenin muhtelif tarımsal destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.

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