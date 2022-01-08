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Organize toptan elektrik piyasalarında şeffaflığın teminine ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı - Son Dakika

Organize toptan elektrik piyasalarında şeffaflığın teminine ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

08.01.2022 09:06
Organize toptan elektrik piyasalarında şeffaflığın teminine ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), organize toptan elektrik piyasalarında şeffaflığın teminine yönelik kurul kararı yeniden düzenlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), organize toptan elektrik piyasalarında şeffaflığın teminine yönelik kurul kararı yeniden düzenlendi.

EPDK'nin Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Usul ve Esaslardan Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ilgili usul ve esasların birinci maddesi, organize toptan elektrik piyasalarında ve Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından piyasa işletim lisansı kapsamı dışında işletilen diğer piyasalarda şeffaflığın teminine ilişkin veri paylaşım usulleri, raporlama prosedürleri ve piyasa katılımcılarının yükümlülüklerinin belirlenmesi olarak değiştirildi.

"Bu usul ve esaslar Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 136'ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır" ifadesi de "bu Usul ve Esaslar Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 136'ıncı maddesine ve Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinin 9'uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır" olarak değiştirildi.

EPİAŞ'ın daha önce ekim ayında düzenlediği Şeffaflık Çalıştayı'nı her yıl, yılın son çeyreğinde düzenlemesi kararı verildi. Ayrıca, EPİAŞ, Şeffaflık Platformu'nda yayımlanan verilere ilişkin ilave hizmetler için ücret talep edebilecek.

Öte yandan, 29 Temmuz 2021'de 10338 sayılı Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması için Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu usul ve esaslar, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Organize toptan elektrik piyasalarında şeffaflığın teminine ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Organize toptan elektrik piyasalarında şeffaflığın teminine ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı - Son Dakika
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