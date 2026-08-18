ORKÖY Kredileri ile Ekonomik Destek - Son Dakika
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ORKÖY Kredileri ile Ekonomik Destek

ORKÖY Kredileri ile Ekonomik Destek
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Orman köylüleri, ORKÖY kredileriyle üretim yaparak aile bütçesine ve ekonomi katkı sağlıyor.

ORKÖY kredileriyle desteklenen orman köylüleri, ormanlarda gerçekleştirdikleri üretim çalışmalarıyla hem aile bütçelerine, hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yeşilköy'de yaşayan Sibel Karaca da ORKÖY desteklerinden yararlanarak traktör sahibi oldu. Karaca, aldığı traktörle ailesiyle birlikte Gökova bölgesinde üretim çalışmalarına katılarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

ORKÖY kredisi sayesinde üretim faaliyetlerinde kullanabileceği traktöre kavuşan Karaca, ailesiyle birlikte ormanlarda yürütülen çalışmalarda aktif rol alıyor. Gerçekleştirilen üretim faaliyetleri, orman köylülerinin ekonomik gelir elde etmesine katkı sunarken, kırsal kalkınmanın desteklenmesine de imkan sağlıyor.

Orman köylülerine yönelik sağlanan ORKÖY destekleriyle tarımsal ve ormancılık faaliyetlerinde kullanılan araç ve ekipmanların temin edilmesi, üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ORKÖY Kredileri ile Ekonomik Destek - Son Dakika

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