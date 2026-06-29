Orzax Halka Arz Sürecini Başlattı

Takviye edici gıda üreticisi Orzax, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından halka arz sürecini başlattı. Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynakla yatırım, Ar-Ge çalışmaları ve küresel büyüme hedeflerini desteklemeyi planlıyor.

Takviye edici gıda üreticisi Orzax'ın halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup halka arza ilişkin dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı. İnfo Yatırım'ın liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek olan halka arzda, Orzax, 29-30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde 3 gün süre ile talep toplayacak. Şirketin halka arz fiyatı 69 TL, borsa kodu ise "ORZAX" olarak belirlendi.

Halka arzla birlikte Orzax'ın çıkarılmış sermayesinin 307.000.000 TL'den 338.500.000 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 31.500.000 TL nominal değerli payın sermaye artırımı yoluyla, 21.000.000 TL nominal değerli payın ise ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor. Halka açıklık oranının yüzde 15,51 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün de 3.622.500.000 TL'ye ulaşması bekleniyor.

Uzun vadeli büyüme stratejisiyle ilerliyor

Şirketin halka arz süreci ve gelecek hedefleri İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu yaptığı konuşmada, "2004 yılından bu yana sağlık sektöründe büyük işlere imza atıyoruz. Sürekli kendini yenileyen, Ar-Ge odaklı ve yüksek kalite standartlarına sahip bir kurumuz. Modern üretim tesislerimizde sahip olduğumuz yüksek kapasite ve geniş ürün portföyümüz ile bugün sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok farklı coğrafyasında hekimlerin, eczacıların farklı alanlarda sağlık profesyonellerinin ve tüketicilerin güven duyduğu bir marka haline geldik. Amacımız halka arz sonrasında gücümüze güç katarak yatırımcılarımızla birlikte ilerlemek" açıklamasında bulundu.

Alimoğlu, Orzax'ın uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda kararlı adımlar attığını ve Türkiye'nin önde gelen kuruluşları arasında yer aldığını ifade etti. Alimoğlu, "Üretim gücümüz ve kalite sertifikalarımız ile sektördeki çıtayı her geçen gün daha yukarıya taşıyoruz. Halka arzımız sonrasında da şimdi olduğu gibi Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğiz. 'Sağlığa Hediye' mottomuzla bugüne kadar milyonlarca insanın hayatına dokunduk. Her yılımızı artı değer üretebildiğimiz bir faaliyet yılı olarak yaşıyoruz" dedi.

Yatırım, Ar-Ge ve küresel büyüme öncelikli alanlar

Kurumun gelecek hedeflerinden de bahseden Alimoğlu, "Halka arzda sermaye artırımı kapsamında elde edeceğimiz gelirin bir kısmı ile yeni yatırım finansmanı, Ar-Ge merkezi geliştirmeleri ve küresel pazarlardaki genişleme stratejilerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. Diğer bölümünü ise işletme sermayesi ihtiyacı ve finansal verimliliğin artırılması için kullanacağız. Bununla birlikte halka arzda ortak satışı kapsamında elde edeceğim gelirin tamamı, Orzax'ın ilişkili taraflardan olan diğer alacak bakiyesinin kapatılmasında kullanılacak olup bu kapsamda sermaye artırımı dahil 3,6 milyar TL'nin tamamı Orzax'a aktarılmış olacaktır. Aramıza yeni katılan yatırımcılarımız ile birlikte daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz. Halka arzımızdan aldığımız kuvvet ile planlı olarak büyümeye devam edeceğiz" diye ifade etti.

"Takviye edici gıda pazarında yüzde 10 büyüme bekleniyor"

Takviye edici gıda sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alimoğlu, "2024 yılı araştırmalarına göre takviye edici gıdada Türkiye 1,43 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştı. 2033 yılına kadar yüzde 10 bandında büyüme bekleniyor. Dünya pazarının 192,5 milyar dolarlık bir pazar olduğunu görüyoruz. ABD'de birey başına düşen takviye edici gıda tüketimi yaklaşık 180 dolar seviyesinde, Avrupa'da ise 100-130 dolar bandında. Türkiye'de ise bu rakamın 16-17 dolar olduğunu görüyoruz" diyerek sektördeki büyüme potansiyeline dikkat çekti. - İSTANBUL