OSB'deki meslek lisesi, fabrikaların eleman talebine yetişemiyor

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İzmir'deki Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, 800 öğrencinin eğitim gördüğü MOPAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunları, işsiz kalma kaygısı yaşamıyor.

Mopak Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kemalpaşa ilçesindeki organize sanayi bölgesinde 1997 yılında yaptırılan okulun "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Bilişim Teknolojileri", "Makine Teknolojileri", "Metal Teknolojileri", "Matbaa Teknolojileri" ve "Kimya Teknolojileri" alanlarında, sanayinin ihtiyacı teknisyen ve kalifiye elemanlar yetiştiriliyor.

Mezun olan öğrencilerin çoğunluğu aynı bölgede kurulu fabrikalarda iş bulabiliyor. Bazı öğrenciler de edindikleri belgelerle, kendi iş yerini kuruyor.

Okulun iş atölyelerinde üretilen ürünlerin pazarlanması için 2019'da döner sermaye işletmesi de kuruldu.

Her geçen yıl ürünlerini geliştiren okul, Belçika'ya dezenfektan kabini, Dubai'ye bulaşık deterjanı, Libya ve Kanada'ya el dezenfektanı ihraç ederek 7 milyon liraya yakın ciro elde etti.

Döner sermayeden öğrencilere, eğitimlere devam ederken asgari ücrete kadar ücret ödeniyor.

"Açıkta kalan öğrencimiz yok"

Okulun müdürü Hamit Dursun, AA muhabirine, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 650 fabrikanın taleplerine yetişemediklerini söyledi.

Okullarından mezun olanların tümünün istihdamının sağlandığını ve tamamının mezun olduktan sonra işe girdiğini vurgulayan Dursun, şöyle konuştu:

"Açıkta kalan öğrencimiz yok. Özellikle bulunduğumuz bölge organize sanayi bölgesi ve burada bulunan 650'ye yakın fabrika sürekli bizden kalifiye eleman talep istiyor. Biz, organize sanayi bölgesinde tek okuluz, fabrikaların taleplerini tek başımıza karşılamamız mümkün olmuyor. Özellikle, 'Bize stajyer verin, bu stajyerler bizde yetişsin, daha sonra da bizimle çalışmaya devam etsin' diyorlar. Biz de buna yönelik öğrencilerimizi istekli firmalara yerleştiriyoruz. Mezun olduktan sonra da işlerine devam ediyorlar."

Bölgedeki fabrikaların eleman taleplerini karşılamakta zorlandıklarını anlatan Dursun, şunları kaydetti:

"Öğrencimiz teoride öğreniyor, pratikte makinesini, binasını, üretimini de bizim yaptığımız atölyede geliyor bir de onun formüllerini kendileri uygulayarak öğreniyor. Kimya teknolojileri alanında mezun olan öğrencilerimiz herhangi bir fabrikada işe girdiğinde rahatlıkla sabun, yağ çöz gibi temizlik maddesini yapabilecek bilgiye sahip oluyor. Talep çok yüksek. Son 1,5 ayda aldığımız sipariş miktarı 4,5 milyonu aştı."

Dursun, atölyelerde de taleplere yetişemediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bizim öğrenci sayımız yaklaşık 500'dü. Döner sermayeyle öğrenciler üretime katılınca okulumuz çevrede duyuldu, veliler gelip okulumuzu gördü. Çocukların donanımlı yetiştiklerini görünce 1,5 yıl içerisinde 500 olan öğrenci kontenjanımız 800'e çıktı. Dolayısıyla fabrikaların hepsinin talebini karşılamakta şu an yetersiz sayılırız."

Öğrencilerden Kübra Nur Atak, uygulamalı derslerin faydalı olduğunu, bu sayede dezenfektan, sabun gibi ürünleri yapmayı öğrendiklerini belirterek, kimya bölümünde ilerlemek istediğini ve gelecekte iş kaygısı yaşamadığını dile getirdi.