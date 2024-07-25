OSB ve Endüstri Bölgeleri Elektrik Üretim ve Dağıtım Lisansı Alabilecek - Son Dakika
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Ekonomi

OSB ve Endüstri Bölgeleri Elektrik Üretim ve Dağıtım Lisansı Alabilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Endüstri Bölgeleri'ne elektrik üretim ve dağıtım lisansı verilmesine ilişkin yönetmelik yayımladı. Yönetmelikle, OSB'lerin ve endüstri bölgelerinin elektrik piyasasında faaliyet gösterebilmesi için hak ve yükümlülükleri belirlendi. EPDK tarafından bugüne kadar 208 OSB dağıtım lisansı ve 3 OSB üretim lisansı verildiği açıklandı. Ayrıca, endüstri bölgeleri de artık EPDK'dan lisans alarak elektrik dağıtımı ve üretimi faaliyetlerinde bulunabilecek.

25.07.2024 11:01
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) elektrik üretim ve dağıtım lisansı alan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Endüstri Bölgeleri faaliyette bulunabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" ile Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan OSB'lerin, OSB dağıtım ve üretim lisansı alarak elektrik piyasasında faaliyette bulunmak istemeleri halinde, bulunabilecekleri faaliyetlere ilişkin hak ve yükümlülükleri belirlendi.

EPDK'dan yapılan açıklamada, bugüne kadar, EPDK tarafından 208 adet OSB dağıtım lisansı ve 3 adet OSB üretim lisansı verildiği belirtilerek, "19 Ocak 2002 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Endüstri Bölgeleri Kanununun 14/A maddesine 27 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan 7419 sayılı Kanun ile eklenen hükümlerle endüstri bölgelerinin de OSB'ler gibi elektrik dağıtımı ve üretimi faaliyetlerinde bulunabilmelerinin önü açılmış olup, söz konusu maddeye eklenen on üçüncü fıkrada endüstri bölgelerinde elektriğin dağıtım, üretim ve işletme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların, Kurumumuz tarafından düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan problemler ve ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi, sektör paydaşlarının iletmiş olduğu görüşler de dikkate alınarak Yönetmelikte değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, yönetmelik ile artık endüstri bölgeleri de yatırımcılarının elektrik ihtiyacını karşılamak, tedarik etmek ve dağıtmak amacıyla EPDK'dan dağıtım veya üretim lisansı alarak faaliyette bulunabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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