Girişimci kadınları bir araya getiren sokak

Osmangazi Belediyesi, kadınların üretim gücünü desteklemek ve ekonomik hayattaki varlıklarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Kadın Girişimciler Sokağını bir kez daha açtı. Kapılarını açan sokak, girişimci kadınlara satış ve tanıtım imkanı sunarken vatandaşları da el emeği ürünlerle buluşturdu.

Osmangazi Meydanı Kent Lokantası'nda kurulan stantlarda kadın girişimciler; el işi takılardan tekstil ürünlerine, dekoratif objelerden doğal sabun ve kozmetik ürünlerine, ev yapımı yiyeceklerden yöresel lezzetlere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle yer aldı. Yoğun ilgi gören sokakta, ziyaretçiler hem alışveriş yapma hem de üretici kadınlarla birebir iletişim kurma fırsatı buldu. Kadınların üretimde, istihdamda ve sosyal yaşamda daha aktif rol almasını hedefleyen Osmangazi Belediyesi, benzer projelerle kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Kadın girişimcilerin el emeğiyle yaparak satışa sunduğu alanı ziyaret eden vatandaşlar her biri bir birinden özel ürünlerden alışveriş etme imkanı buldu. Cumartesi günü kapılarını açan sokağı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, stantları tek tek ziyaret ederek girişimci kadınlara hayırlı işler dileğinde bulundu. Ayrıca Osmangazi Halk Dansları Topluluğu tarafından Kadın Girişimciler Sokağı'nın açılışında vals gösterisi yapıldı.

"Osmangazi Belediyesi Olarak Üretimi Desteklemeye Devam Ediyoruz"

Sevgiler Gününde Kadın Girişimcilerin Osmangazi'de hünerlerini sergilediğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, "Kadın girişimciler burada 2 gün boyunca el emeği ürünlerini satışa sunuyorlar. Osmangazi Meydanı'nda 2 gün sürecek etkinliğin ardından girişimci kadınlar Üftade Meydanı'nda Ramazan ayında stantlarını açabilecek. Kadın Girişimciler Sokağına girişimci kadınların katılımı gün geçtikçe artıyor. Vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyor. Bizde Osmangazi Belediyesi olarak üretimi desteklemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

El emeğiyle ürettikleri ürünleri Girişimci Kadınlar Sokağı sayesinde satış yapma imkanı bulduklarını belirten girişimci kadınlar, "Bu sokak kadın girişimcilere büyük destek sağlıyor. Ürettiğimiz el emeği ürünleri bu sokak sayesinde vatandaşlara ulaştırarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Bu sokakta üretken kadınların el emeğiyle ürettiği çok fazla ürün var, tüm Bursalıları buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kadın Girişimciler Sokağı, Ramazan ayı boyunca Üftade Meydanı'nda kurulacak ve bir ay süreyle Bursalılara hizmet verecek. - BURSA