Osmaniye'de 725 arıcıya, 108 ton şeker desteği sağlandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 725 arıcıya, 108 ton şeker desteği sağlandı

22.04.2022 22:10

Osmaniye'de 725 arıcıya, 108 ton şeker desteği sağlandı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Osmaniye'de Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 725 arıcıya 108 ton kristal toz şeker dağıtıldı.

Osmaniye'de 725 arıcıya, 108 ton şeker desteği sağlandı

OSMANİYE - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Osmaniye'de Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 725 arıcıya 108 ton kristal toz şeker dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nden alınan 108 ton kristal toz şeker Osmaniye genelinde Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 725 arıcıya dağıtıldı. Kış aylarının sert geçmesinden dolayı besin ihtiyacını karşılayamayan arıcıların üretimi için kullanılacak olan şekerler kovanların güçlenmesiyle bal üretime önemli katkı sağlayacak. Dağıtılan şekerden kesinle bal üretilmeyeceğini belirten Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, şekerlerin kovanlardaki arı sayılarını artırması için kullanılacağını söyledi.

725 arıcıya 108 ton şeker dağıtıldığını söyleyen İlmeç, "Arı yetiştiricilerimiz için ilkbahar şurubu olan ve bakanlığımız tarafından büyük bir kısmı karşılanan şeker dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Osmaniye'de bulunan 725 aracıya 108 ton şeker dağıtımı yapıyoruz. Bundan önceki dönemde de 58 ton destek salmıştık. Önümüzdeki sonbahar döneminde ise şeker dağıtımlarımız devam edecek. Burada şöyle bir durum var. Bu şeker dağıtımı arı sağlığı ve kovan güçlenmesi için olan bir durumdur. Şeker dağıtımı kesinlikle bal üretimi ile ilgili bir durum değildir. Dolaylı olarak bal üretimiyle alakalı yani bu şeker bal olmuyor arıcılarımız kovanlardaki arı sayılarını arttırıyor. Bu mutlak suretle gerekli olan bir durumdur" diye konuştu.

Şeker desteğinin kendileri için önemli olduğuna değinen Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, "Bakanlığımızın sunmuş olduğu 108 ton şekeri kent gelinde arıcılara dağıtıyoruz. Bu bizim için önemli bir destek. Neden önemli arı gelişmediği içi bal yapmıyor. Şekeri sadece arının gelişmesi için kullanacağız. Farklı anlaşılmalar var. Nedir. İşte şekerden bal yapıyorlar. Kışların uzun gitmesi sebebiyle arı şuan açlık tehlikesinde. Yani arımızı geliştirmek için kullanacağımız bir şeker desteğidir" dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'da şeker desteğinin sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Osmaniye'de arıcılara 108 ton şeker dağıtıldı Osmaniye'de arıcılara 108 ton şeker dağıtıldı OSMANİYE'DE ARICILARA 108 TON KRİSTAL ŞEKER DAĞITILDI OSMANİYE'DE ARICILARA 108 TON KRİSTAL ŞEKER DAĞITILDI

Türkiye Şeker Fabrikaları, Osmaniye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Osmaniye'de 725 arıcıya, 108 ton şeker desteği sağlandı - Son Dakika


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