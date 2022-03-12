Osmaniye'de sıvı yağ ve fahiş fiyat denetimi - Son Dakika
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Osmaniye'de sıvı yağ ve fahiş fiyat denetimi

12.03.2022 00:58
Osmaniye'de sıvı yağ ve fahiş fiyat denetimi

Osmaniye'de yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı marketlerde denetim yapıldı.

Osmaniye'de yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı marketlerde denetim yapıldı. Denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye'de stokçuluğa, fahiş fiyat uygulamalarına ve haksız kazanca izin vermeyeceklerini söyledi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kent genelinde yağ stokçuluğu ve fahiş fiyata karşı denetim yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç ile Ticaret İl Müdürü Ayhan Bozok'un da yer aldığı denetimlerde marketlerin reyonlarındaki sıvı yağların fiyatları ile depolardaki stok durumları incelendi. Fırsatçılık yapanlara fırsat verilmeyeceğini belirten Vali Yılmaz, Osmaniye'de stokçuluğa, fahiş fiyat uygulamalarına ve haksız kazanca izin vermeyeceklerini söyledi.

Vatandaşların haklarını korumaya özen gösterdiklerini belirten Vali Erdinç Yılmaz, "Marketleri ziyaretlerimiz, denetim ve kontrollerimiz devam ediyor. Denetimlerimiz Osmaniye genelinde sürüyor. Denetimlerimiz esnasında depoda olup rafta olmadığı gibi bir durumla şu ana kadar karşılaşmadık. Bu hassasiyetlerinden dolayı esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Denetimlerimizi sürekli ve en etkili sonuçları alacak şekilde devam ettireceğiz. Stokçuluğa, fahiş fiyat uygulamalarına, haksız kazanca, fırsatçılığa ilimizde asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın haklarını koruma hususunda gerekli özeni göstermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki Osmaniyeli esnaflarımız da bu hassasiyetlerini sürdüreceklerdir" diye konuştu.

Öte yandan kent genelinde yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - OSMANİYE

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Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Ticaret, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Osmaniye'de sıvı yağ ve fahiş fiyat denetimi - Son Dakika


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