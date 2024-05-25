Osmanlıda unutulmaya yüz tutan kilim dokumacılığı Batman'da yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Osmanlıda unutulmaya yüz tutan kilim dokumacılığı Batman'da yaşatılıyor

Osmanlıda unutulmaya yüz tutan kilim dokumacılığı Batman\'da yaşatılıyor

Batman'ın Sason ilçesinde açılan kurslarda, Osmanlı döneminde önemli bir ticaret malı olan kilim dokumacılığı gelecek nesillere aktarılıyor. Kurslarda kadınlara ve genç kızlara motifler, desenler, dokuma teknikleri ve kilimin geçmişi öğretiliyor. Kilim dokumacılığı, atalarımızdan kalan bir meslek olup unutulmaması için çaba gösteriliyor. Kursiyerler, yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

25.05.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlıda en önemli ticaret mallarından olan ve zamanla unutulmaya yüz tutan asırlık mesleklerden kilim dokumacılığı, Batman'ın Sason ilçesinde açılan kurslarda gelecek nesillere aktarılıyor.

Sason kaymakamlığı desteğiyle Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) açılan kursta, kurs hocası Gurbet Tekin, eğitim gördüğü kurslardan ve büyüklerinden öğrendiği motifleri, desenleri, dokuma teknikleri, desenlerin anlamlarını ve kilimin geçmişteki önemini kadınlara ve genç kızlara öğretiyor.

Türklerden dünya kültürüne yayılan kilimlere atılan her motifin ayrı bir hikaye barındığını belirten Gurbet Tekin, "Ben 11 yıldır kilim dokuma işi ile uğraşıyorum. Bu kurslarımızı bazen Halk Eğitim Müdürülüğü bünyesinde, bazen de İş-Kur müdürlüğünün desteğiyle açıyoruz. Kursumuza katılan kursiyerlerimiz kendi ayakları üzerinde durabilmek için kurslara katılarak ev ekonomilerine katkı sağlamaya çalışıyor. Yıllardır atalarımızdan kalan bu mesleği kurslarımızda bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Bu mesleğin unutulmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kursa 70 yaşındaki annelerimizde, kadınlarımızda, genç kızlarımızda katılıyor. Evde giyilmeyen eskiyen kazaklarımızı buraya getirip iplerini kilimlere aktarıyoruz. Osmanlı zamanında göçebeler sürekli kilim dokumacılığını her yerde yapabiliyorlardı. Bu meslek atalarımızdan kalan bir meslektir. Unutulmaya yüz tutan bir meslektir. biz bunu yaşatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak için çabalıyoruz" dedi.

"77 yaşındayım, büyüklerim bu mesleği yapardı"

Emekli olduğunu ve boş vakitlerini değerlendirmek için kilim dokuma kursuna yazıldığını belirten 77 yaşındaki Hasibe Yıldız'da "Ben emekli oldum. Şu anda 77 yaşındayım. Annelerimiz babalarımız önce kilim işliyordu. Ben ipleri sararak kursiyerlere dağıtıyorum. Evde sıkıldığım için kursa katılarak meslek öğreniyorum" diye konuştu.

"Özel bir meslektir, bir kilim bir ayda ancak bitiyor"

Kursiyerlerden Emine Sarkık'da kilim dokumacılığının özel bir meslek olduğunu söyledi. Sarkık, "Zor olduğu halde severek yapıyoruz; çünkü ata mesleklerindendir. Bazen bir ayda ancak bir kilim bitirebiliyoruz. Burada kilim, seccade, çanta dokuyoruz" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Kursata yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağladıklarını belirten kursiyerlerden Fener Kurt'da kilim dokuma kursunda yaptığı kilimleri, seccadeleri ve çantaları bazen satarak çocuklarına harçlık verdiğini, bazende sevdiklerine hediye ettiğini belirtti. Fener Kurt, "Bu mesleğin devam edebilmesi ve ilçedeki kadınlara kilim dokuya bilecekleri bir atölye kazandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçedeki her yaştan kursa katılan kadınlar tarafından ilmik ilmik el emeği göz nuruyla işlenen çeşitli motifli kilimler, seccade ve çantalar Osmanlı ve Cumhuriyetin önemli ticaret ürününü günümüze taşıyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Osmanlı, Batman, Sason, Kültür, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osmanlıda unutulmaya yüz tutan kilim dokumacılığı Batman'da yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:24 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
10:51 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
00:23 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi
11:49 Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak
10:57 Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek
10:18 Kızılcık Şerbeti’nde ağızları açık bırakan sahne Nilay’la tartışan Görkem kendisini dövdü Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü
09:50 İstanbul Boğazı’nda “Osaka“ alarmı 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi İstanbul Boğazı'nda "Osaka" alarmı! 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
09:36 Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi
09:31 Özel’den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP’nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak
09:27 Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300’ün üzerine çıktı Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı
08:48 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 12:00:45. #1.11#
SON DAKİKA: Osmanlıda unutulmaya yüz tutan kilim dokumacılığı Batman'da yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement