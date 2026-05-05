OteliniSat.com Verileri: Yüzde 40 Artış

05.05.2026 19:51
OteliniSat.com, ilk çeyrekteki görüşme ve talep sayısının geçen yıla göre %40 arttığını duyurdu.

OteliniSat.com, platform üzerinden yılın ilk çeyreğinde yapılan görüşme ve talep sayısına ilişkin verileri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OteliniSat.com aracılığıyla gerçekleştirilen görüşme ve talep sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40'ın üzerinde arttı.

Turizmdeki toparlanma ve artan ziyaretçi sayılarıyla Türkiye, uluslararası ve yerli yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Son dönemde özellikle şehir otelleri, resort tesisler ve butik konseptli yatırımlara yönelik talepte gözle görülür artış yaşanırken, sektör temsilcileri bu ivmenin daha da hızlanacağını öngörüyor.

Türkiye genelinde otel alım-satım süreçlerini tek elden yürüterek yatırımcılarla mülk sahiplerini buluşturan OteliniSat.com, yapılan yatırımın fiziki yenileme, markalama ve yeniden değerleme ile tekrar satışı dahil tüm operasyonel süreçlerini yönetiyor.

Özellikle İstanbul, Antalya, Bodrum ve Kapadokya bölgelerinde yoğunlaşan talepler, hem işletmede olan otellere hem de geliştirme aşamasındaki projelere yönelik yatırım iştahının arttığını ortaya koyuyor.

Döviz bazlı gelir potansiyeli, turizm altyapısı ve doluluk oranları, Türkiye'yi yatırımcılar açısından cazip kılan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Sektör uzmanlarına göre, yıl boyunca Türkiye'de otel yatırımlarında birleşme ve satın almaların hız kazanması bekleniyor. Özellikle OteliniSat.com platformu üzerinden yürütülen süreçler, yatırımcıların karar alma sürecini kolaylaştırıyor.

OteliniSat.com, ilerleyen dönemde de veri odaklı analizler, değerleme hizmetleri ve uluslararası yatırımcı ağıyla Türkiye otel pazarındaki büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

"Yabancı yatırımcıların Türkiye otel pazarına bakışı ciddi anlamda değişti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OteliniSat.com'un çatı markası JRO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göktuğ Aksu, Türkiye'nin turizmde artık sadece bir destinasyon değil, aynı zamanda güçlü bir yatırım hikayesi sunduğunu belirtti.

Küçük ve orta ölçekli otel sahiplerinin de artan ilgiden fayda sağlayabileceğini vurgulayan Aksu, özellikle son dönemde yabancı yatırımcıların Türkiye otel pazarına bakışının ciddi anlamda değiştiğini aktardı.

Aksu, "Daha kurumsal, daha uzun vadeli ve daha stratejik yatırımlar görüyoruz. OteliniSat.com olarak biz de bu talebi doğru varlıklarla buluşturarak sektörde şeffaf ve hızlı bir yatırım ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Eskiden sadece büyük zincirlerin ilgi gördüğü bir pazardan bahsederdik. Bugün ise doğru lokasyonda, doğru konseptte olan butik oteller dahi ciddi yatırımcı ilgisi çekiyor. Bu da sektörün geneline yayılan sağlıklı bir büyümeye işaret ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

