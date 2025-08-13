Otizmli Çocuklar İçin Yenilikçi Terapi Aracı - Son Dakika
Otizmli Çocuklar İçin Yenilikçi Terapi Aracı

13.08.2025 13:04
Sevim Çağla Yüncüler, otizmli çocuklar için Archi adlı modüler terapi setini tasarladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Sevim Çağla Yüncüler, otizmli çocukların motor ve duyusal gelişimlerini desteklemek amacıyla ev ortamına uyum sağlayabilen terapi ve oyun aracı "Archi"yi tasarladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, mezuniyet projesi dersi kapsamında tasarlanan Archi, modüler yapısıyla evde kolayca kurulup kaldırılabilirken, terapiyi oyunla birleştirerek çok yönlü deneyim sunuyor.

Tasarım sürecinde özel eğitim uzmanları, terapistler ve psikologlarla işbirliği yapan Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Sevim Çağla Yüncüler, çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilecek bir yapı kurguladı.

Archi, denge tahtası, terapi tüneli, nehir taşları gibi farklı terapi araçlarının işlevlerini tek bir sette birleştirirken, modüler yapısıyla ev ortamında rahatça kullanılabiliyor. Araç, kolayca toplanıp farklı formlara dönüştürülebiliyor. Böylece hem çocukların duyusal ve motor gelişimine katkı sağlıyor hem de ebeveynlere çocuklarıyla etkileşim kurabilecekleri pratik bir çözüm sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüncüler, annesinin yıllar önce işlettiği özel eğitim merkezinde geçirdiği çocukluk yıllarının, bu projeyi hayal etmesini sağladığını olduğunu belirtti.

Yüncüler, çocukluğunun büyük bir kısmını özel eğitim merkezinde geçirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O yıllarda, otizmli ve özel gereksinimli çocuklarla birebir zaman geçirme fırsatım oldu. Onların dünyasını gözlemledim, ihtiyaçlarını, zorlandıkları noktaları ve en önemlisi de en küçük şeylerin bile onlar için nasıl büyük anlamlar taşıdığını gördüm. Bitirme projemde onların hayatını kolaylaştıracak bir şey yapmak istedim. Archi, onların gelişimlerini desteklerken aynı zamanda terapiyi daha eğlenceli ve ulaşılabilir bir hale getiriyor."

Kaynak: AA

