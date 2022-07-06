Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bayram öncesinde otobüs bilet fiyatlarına sıkı denetim - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bayram öncesinde otobüs bilet fiyatlarına sıkı denetim

06.07.2022 12:43
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bayram öncesinde otobüs bilet fiyatlarına sıkı denetim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs firmalarına yönelik denetimlerin artırıldığını belirterek, fahiş fiyattan bilet sattığı tespit edilen firmalara idari para cezası kesileceğine dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili öncesinde otobüs firmalarına yönelik denetimlerin artırıldığını belirterek, fahiş fiyattan bilet sattığı tespit edilen firmalara idari para cezası kesileceğine dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatili öncesinde Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığında denetimlerin arttırıldığı kaydedildi. Bayram dönemlerinde karayoluyla seyahat eden yolcu sayısında önemli bir artışın yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, bu dönemde gerek bakanlığın gerekse otobüs firmaları tarafından ek seferler konulmak suretiyle taleplerin karşılandığı belirtildi.

İHBARLAR TEK TEK İNCELENİYOR

Bakanlığa bildirilen ücret tarifeleri üzerinde bilet ücreti talep edildiği ihbarlarının geldiği kaydedilen açıklamada, bu ihbarların tek tek incelendiği vurgulandı. Açıklamada, tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten yetki belgesi sahiplerinin bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uyma zorunluluğunun bulunduğuna vurgu yapıldı. Vatandaşların mağdur olmaması için bayram döneminde denetimlerin artırıldığı duyurulan açıklamada, "Özellikle Kurban Bayramı tatili süresince ve sonrasında gerek bakanlığımız gerekse kolluk kuvvetleri tarafından ücret tarifelerine ve fahiş fiyat uygulayanlara yönelik denetimler gerçekleştirilecek. Denetimlerde fahiş bilet fiyatının yanı sıra; otobüslerin korsan taşımacılık yapıp yapmadığı, yetki belgeleri, zaman ve ücret tarifesine uyum, sürücülerin uygun yeterlilik belgeleri ve bilet denetimi yapılacak. Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı olarak ücret tarifesine uymayanlara ise idari para cezası kesilecek" denildi.

(Ömer Faruk Karataş - İHA)

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Kaynak: İHA

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bayram öncesinde otobüs bilet fiyatlarına sıkı denetim - Son Dakika

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