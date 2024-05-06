Otokoç Otomotiv, nitelikli yatırımcılara yönelik tahvil ihracı gerçekleştirdi

Ekonomi

Otokoç Otomotiv, nitelikli yatırımcılara yönelik yıl içindeki ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tahvil ihraç tutarı 2,3 milyar lira, 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Otokoç Otomotiv Finans ve Mali İşler Lideri M. Önder Kutman, "İhracını yapmış olduğumuz bu tahvil, yatırımcılardan gelen yüksek talep ile 2024'ün en yüksek hacimli özel sektör tahvillerinden biri oldu. Sağladığımız bu kaynağı özellikle kısa ve uzun dönem araç kiralama projelerimizde kullanmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.