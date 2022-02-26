Otomobil Festivali'nden Opel Manta GSe ElektroMOD'a "büyük ödül" - Son Dakika
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Otomobil Festivali'nden Opel Manta GSe ElektroMOD'a "büyük ödül"

26.02.2022 10:13
Otomobil Festivali'nden Opel Manta GSe ElektroMOD'a "büyük ödül"

Opel'in konsept otomobili Manta GSe ElektroMOD, Uluslararası Otomobil Festivali'nde "Geçmiş Modellerin En Başarılı Yeni Yorumu" kategorisinde Festival Büyük Ödülü'nü müzesine götürdü.

Opel'in konsept otomobili Manta GSe ElektroMOD, Uluslararası Otomobil Festivali'nde "Geçmiş Modellerin En Başarılı Yeni Yorumu" kategorisinde Festival Büyük Ödülü'nü müzesine götürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, Manta GSe ElektroMOD ile gerçek bir otomobil efsanesini yeniden canlandırdı ve geleceğe hazır hale getirdi. Batarya elektrikli Manta GSe ElektroMOD, heyecan uyandırmaya devam ediyor.

Opel Manta GSe ElektroMOD, "Yılın Konsept Otomobili" ödülünün ardından, Uluslararası Otomobil Festivali'nde büyük ödülün de sahibi oldu.

2022 yılında Paris'te 37'ncisi düzenlenen, yılın en güzel, en başarılı ve en ileriye dönük otomotiv projelerini ödüllendiren Uluslararası Otomobil Festivali'nin jürisi, Opel Manta GSe ElektroMOD'un tamamen yenilikçi bir tasarımla, göz alıcı bir stil ikonu olduğu sonucuna vardı. Motorsporları, mimarlık, moda, tasarım, kültür ve medya alanlarından 12 uzman, Opel Manta GSe ElektroMOD'u "Geçmiş Modellerin En Başarılı Yeni Yorumu" seçerek Festival Büyük Ödülü'ne layık gördü.

Tamamen batarya elektrikli Manta, gerçek bir Opel GSe kadar sportif olmasının yanı sıra varlık amacını ElektroMOD adı ile gözler önüne seriyor. MOD, bir taraftan teknik ve tasarım noktasında yapılmış olan "MODifikasyonları" yani değişimi vurguluyor. Diğer taraftan ise "MODern", sürdürülebilir bir yaşam tarzı anlamında kullanılıyor. Manta GSe ElektroMOD neon sarısı rengi, kontrast oluşturan siyah motor kaputu ve Opel Pixel-Vizör gibi detaylarıyla duyguları harekete geçiren ve dikkatleri üzerinde toplayan bir otomobil olarak öne çıkıyor.

YORUMLAR
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Festival, Otomobil, Opel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Otomobil Festivali'nden Opel Manta GSe ElektroMOD'a 'büyük ödül' - Son Dakika


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