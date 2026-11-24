Türkiye'de 2015'te 135 milyar 695 milyon kilometre olan toplam otomobil mesafesi, 2025 yılında yüzde 68 artışla 228 milyar 18 milyon kilometreye yükseldi.

2025 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından toplam 395 milyar 264 milyon kilometre yol katedilirken, otomobillerin 2015-2025 döneminde 10 yıllık seyri, yakıt türü tercihlerindeki dönüşümü ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılında motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,8, toplam taşıt-kilometre ise yüzde 3,2 artış gösterdi.

Geçen yıl katedilen toplam mesafenin yüzde 57,7'si otomobiller, yüzde 19,1'i kamyonetler, yüzde 8,3'ü motosikletler, yüzde 5,7'si çekiciler, yüzde 3,7'si kamyonlar, yüzde 3,3'ü minibüsler, yüzde 1,8'i otobüsler ve yüzde 0,5'i özel amaçlı taşıtlar tarafından gerçekleştirildi.

Taşıtların yıllık ortalama mesafelerine bakıldığında çekiciler 65 bin 479 kilometre ile ilk sırada yer alırken, otobüsler 33 bin 263, minibüsler 24 bin 257, kamyonlar 21 bin 812, özel amaçlı taşıtlar 17 bin 649, kamyonetler 15 bin 758, otomobiller 13 bin 581 ve motosikletler 4 bin 913 kilometre yol yaptı.

Otomobillerin katettiği mesafe 10 yılda yüzde 68 arttı

Otomobil bazlı veriler 2015 ile 2025 yılları arasında karşılaştırıldığında, 2015'te 135 milyar 695 milyon kilometre olan toplam otomobil mesafesi, 2025 yılında yüzde 68 artışla 228 milyar 18 milyon kilometreye yükseldi.

Son 10 yılda tüm yakıt türlerinde katedilen toplam kilometre miktarı artsa da toplam mesafe içindeki paylarda dizel ve LPG gerilerken, benzinli, hibrit ve elektrikli otomobillerin ağırlığı yükseldi.

Dizel otomobiller, 2015 yılında 59 milyar 467 milyon kilometre yol katederek toplam otomobil mesafesinin yüzde 43,82'sini oluştururken, 2025'te 84 milyar 817 milyon kilometre yol yapmasına rağmen payları yüzde 37,20'ye geriledi. Dizel otomobillerin yıllık ortalama mesafesi de 18 bin 965 kilometreden 15 bin 98 kilometreye düştü.

2015'te 28 milyar 39 milyon kilometre ve yüzde 20,66'lık paya sahip olan benzinli otomobillerin mesafesi, 2025'te yüzde 139,4 artışla 67 milyar 131 milyon kilometreye, toplam içindeki payı ise yüzde 29,44'e çıktı. Yıllık ortalama kullanım da 9 bin 701 kilometreden 13 bin 61 kilometreye yükseldi.

LPG'li otomobiller, 2015 yılında 48 milyar 176 milyon kilometre ile toplam mesafenin yüzde 35,50'sini karşılarken, 2025'te 61 milyar 473 milyon kilometre yol katetmesine rağmen payları yüzde 26,96'ya indi. Bu grupta yıllık ortalama mesafe 11 bin 285 kilometreden 11 bin 762 kilometreye çıktı.

Hibrit otomobiller, 2015'te yalnızca 5 milyon kilometre ile toplam içinde binde 1'in altında (yüzde 0) paya sahip iken 2025 yılında 9 milyar 899 milyon kilometreye ulaşarak yüzde 4,34'lük pay aldı. Yıllık ortalama mesafe 17 bin 694 kilometreden 18 bin 487 kilometreye yükseldi.

Elektrikli otomobiller de 2015 yılında 8 milyon kilometre ve yüzde 0,01 pay ile yollarda oldu. Elektrikli otomobillerin katettiği mesafe, 2025'te 4 milyar 698 milyon kilometreye, toplam içindeki payı ise yüzde 2,06'ya ulaştı. Elektrikli otomobillerin yıllık ortalama mesafesi de 16 bin 945 kilometreden 17 bin 396 kilometreye çıktı.