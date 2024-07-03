Otomotiv endüstrisi haziranda 2,6 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv endüstrisi haziranda 2,6 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,6 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

03.07.2024 13:53
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Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,6 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Bu sektörü, 2,2 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,3 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.

Haziran ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 69,4 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 71,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 10,7 azalışla 13,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Haziranda ihracatın 13,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 4,5'lik düşüşle 2,5 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 10,1'lik azalışla 433,6 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,3 milyar dolarla Almanya, 1 milyar dolarla ABD ve 948,8 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 6,7 milyar dolarla İstanbul, 1,4 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

Geçen ay 906 firma ilk kez ihracat gerçekleştirirken, söz konusu firmalar ihracata 91 milyon dolar katkı sundu. Kilogram birim ihracat değeri ise 1,41 dolar oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2023 ve 2024'ün haziran ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 30 HAZIRANSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)2022 - 20232023 - 2024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM2.566.4522.451.756-4,513,234.401.85335.984.0104,614,0
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.612.6951.646.8002,18,922.401.38724.544.1039,69,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri771.917818.5106,04,411.544.72112.701.94110,04,9
Yaş Meyve ve Sebze272.479260.321-4,51,43.191.4793.513.00010,11,4
Meyve Sebze Mamulleri169.811164.680-3,00,92.444.9912.620.3367,21,0
Kuru Meyve ve Mamulleri111.23088.717-20,20,51.538.8211.714.42211,40,7
Fındık ve Mamulleri118.585152.88428,90,81.754.4772.193.98025,10,9
Zeytin ve Zeytinyağı79.52171.183-10,50,4862.631746.287-13,50,3
Tütün80.63882.5252,30,4926.727918.083-0,90,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri8.5157.980-6,30,0137.540136.054-1,10,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER289.588258.658-10,71,43.707.2943.640.922-1,81,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller289.588258.658-10,71,43.707.2943.640.922-1,81,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ664.169546.297-17,72,98.293.1727.798.985-6,03,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri664.169546.297-17,72,98.293.1727.798.985-6,03,0
II. SANAYİ14.879.47513.292.845-10,771,6179.799.719180.853.2780,670,1
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.154.614922.377-20,15,014.546.90713.805.914-5,15,4
Tekstil ve Hammaddeleri768.961645.628-16,03,59.767.0679.371.578-4,03,6
Deri ve Deri Mamulleri160.18399.063-38,20,52.102.9081.585.111-24,60,6
Halı225.470177.687-21,21,02.676.9332.849.2266,41,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.385.0842.229.335-6,512,031.292.96231.657.9351,212,3
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.385.0842.229.335-6,512,031.292.96231.657.9351,212,3
C. SANAYİ MAMULLERİ11.339.77810.141.133-10,654,6133.959.850135.389.4281,152,5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.651.3641.299.385-21,37,020.395.74417.961.227-11,97,0
Otomotiv Endüstrisi2.985.6842.616.862-12,414,133.033.27335.383.9957,113,7
Gemi, Yat ve Hizmetleri185.343222.42720,01,21.450.0792.188.18850,90,8
Elektrik ve Elektronik1.337.2261.192.858-10,86,415.750.52716.127.6372,46,3
Makine ve Aksamları975.657768.444-21,24,110.919.87711.255.4163,14,4
Demir ve Demir Dışı Metaller1.088.772937.444-13,95,013.072.20712.028.330-8,04,7
Çelik1.314.4291.323.1070,77,116.374.87315.618.912-4,66,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri411.994336.493-18,31,85.007.7934.375.320-12,61,7
Mücevher440.293402.586-8,62,26.213.6197.386.55118,92,9
Savunma ve Havacılık Sanayii332.633563.36269,43,04.780.7666.056.40126,72,3
İklimlendirme Sanayii616.380478.163-22,42,66.894.1527.007.4521,62,7
III. MADENCİLİK482.339433.584-10,12,35.912.4745.775.357-2,32,2
Madencilik Ürünleri482.339433.584-10,12,35.912.4745.775.357-2,32,2
T O P L A M (TİM*)17.928.26716.178.185-9,887,1220.114.046222.612.6451,186,3
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.833.4342.391.286-15,612,931.409.30835.202.26612,113,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI20.761.70118.569.471-10,6100,0251.523.354257.814.9112,5100,0

Kaynak: AA

İhracat, İhracat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv endüstrisi haziranda 2,6 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu - Son Dakika

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