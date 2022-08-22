Otomotiv üretimi, ocak-temmuz döneminde yüzde 5 oranında artış gösterdi

OSD ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın yedi ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 742 bin 969 adet, otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 434 bin 190 adet olarak gerçekleşti.

KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 66 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 770 bin 279 adedi buldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 84, otobüs-midibüs grubunda yüzde 33 ve traktörde yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİNDE YÜZDE 21 ORANINDA ARTIŞ

Ocak-temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 25, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 20 arttı.

Yılın ilk yedi ayında, toplam ticari araç üretimi 308 bin 779 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 daralırken, ağır ticari araç pazarı yüzde 8 büyüdü.