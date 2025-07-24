ÖTV Düzenlemesi ile Cari Açı Düşürülüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ÖTV oranlarına ilişkin yapılan değişikliğin esas itibarıyla cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7555 sayılı Kanunla verilen yetkiler çerçevesinde binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamasında yapılan yeni düzenlemeyle motor silindir hacmi, elektrikli menzil ve batarya kapasitesinin dikkate alınarak ÖTV matrah ve oranlarında değişikliğe gidildiğini belirtti.

Bu adımın cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atıldığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelerine yer verildi:

"Bu çerçevede, satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir. Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur, diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırılmıştır. Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörülmektedir." - ANKARA