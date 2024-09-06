OVP açıklandı, hesaplar değişti! İşte ocak ayında emekliyi bekleyen zam oranı

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'ı açıkladı. Programının ana hedefinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğu belirtilirken, enflasyon tahminlerinde de güncellemeye gidildi. OVP verilerine göre; 2024'te enflasyonun yüzde 41,5'e, 2025'te yüzde 17,5'e, 2026'da yüzde 9,7'ye, 2027'de ise yüzde 7'ye gerilemesi bekleniyor.

"YÜZDE 13,45'LİK BİR ENFLASYON FARKI GELECEK"

Enflasyon tahminlerindeki güncelleme ile birlikte emekli zammı hesabı da değişti. Peki emekliler ocakta ne kadar zam alacak. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e anlattı. Yılmaz, "Emeklilerimizin ocak ve temmuz zammı olmak üzere yılda 2 defa enflasyon oranında maaş farkları oluşmaktadır. OVP'de güncellenen 2024 yıl sonu enflasyon rakamı olan yüzde 41,5 üzerinden 2024'ün ilk yarıyılı olan yüzde 24,73'lük kısmı soyutladığımız takdirde yüzde 13,45'lik bir enflasyon farkı geleceğini tahmin ediyorum" ifadelerine yer verdi.

UFUKTA SIFIR ZAM RİSKİ VAR

Tahminlerde yapılan değişiklikle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sorusuna da yanıt veren Yılmaz, şudeğerlendirmelerde bulundu: "En son 10 bin TL olan taban aylık 12 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Geçmiş dönemde ek ödeme dahil 8.017'TL altında olan kök aylıklarına sıfır zam olacağı riskinden kaynaklı olarak bu şekilde bir düzenleme olmuştu. OVP'de güncellenen yüzde 41,5 yıl sonu enflasyonu ile beraber 2024 ikinci yarıyılı için yüzde 13,45 oranında TÜFE verisini hesapladığımız takdirde kök aylığı ek ödeme dahil 11.018 TL altında olan emeklilerimizin yine sıfır zam riski ile karşı karşıya kalacağını tahmin etmekteyim.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Hakkaniyet açısından en düşük taban aylık olan 12.500 TL'ye yüzde 13,45 zam farkı olan 1.681 TL'nin eklenmesiyle taban aylığın 14.181 TL olması gerekliliğini vurgulamak isterim. Daha önceki taban aylıklarda küsurat olmadığı için en düşük emekli maaşının 14.500 veya 15.000 TL seviyelerine çıkacağını tahmin ediyorum."