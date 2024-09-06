OVP açıklandı, hesaplar değişti! İşte ocak ayında emekliyi bekleyen zam oranı - Son Dakika
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Ekonomi

OVP açıklandı, hesaplar değişti! İşte ocak ayında emekliyi bekleyen zam oranı

OVP açıklandı, hesaplar değişti! İşte ocak ayında emekliyi bekleyen zam oranı

Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseldi. Bu güncelleme ile birlikte emekliye yapılacak zam oranında da hesaplar değişti. Yapılan bir hesaplamaya göre; en düşük emekli maaşının 14.500 veya 15.000 TL seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

06.09.2024 11:55
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'ı açıkladı. Programının ana hedefinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğu belirtilirken, enflasyon tahminlerinde de güncellemeye gidildi. OVP verilerine göre; 2024'te enflasyonun yüzde 41,5'e, 2025'te yüzde 17,5'e, 2026'da yüzde 9,7'ye, 2027'de ise yüzde 7'ye gerilemesi bekleniyor.

"YÜZDE 13,45'LİK BİR ENFLASYON FARKI GELECEK"

Enflasyon tahminlerindeki güncelleme ile birlikte emekli zammı hesabı da değişti. Peki emekliler ocakta ne kadar zam alacak. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e anlattı. Yılmaz, "Emeklilerimizin ocak ve temmuz zammı olmak üzere yılda 2 defa enflasyon oranında maaş farkları oluşmaktadır. OVP'de güncellenen 2024 yıl sonu enflasyon rakamı olan yüzde 41,5 üzerinden 2024'ün ilk yarıyılı olan yüzde 24,73'lük kısmı soyutladığımız takdirde yüzde 13,45'lik bir enflasyon farkı geleceğini tahmin ediyorum" ifadelerine yer verdi.

UFUKTA SIFIR ZAM RİSKİ VAR

Tahminlerde yapılan değişiklikle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sorusuna da yanıt veren Yılmaz, şudeğerlendirmelerde bulundu: "En son 10 bin TL olan taban aylık 12 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Geçmiş dönemde ek ödeme dahil 8.017'TL altında olan kök aylıklarına sıfır zam olacağı riskinden kaynaklı olarak bu şekilde bir düzenleme olmuştu. OVP'de güncellenen yüzde 41,5 yıl sonu enflasyonu ile beraber 2024 ikinci yarıyılı için yüzde 13,45 oranında TÜFE verisini hesapladığımız takdirde kök aylığı ek ödeme dahil 11.018 TL altında olan emeklilerimizin yine sıfır zam riski ile karşı karşıya kalacağını tahmin etmekteyim.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Hakkaniyet açısından en düşük taban aylık olan 12.500 TL'ye yüzde 13,45 zam farkı olan 1.681 TL'nin eklenmesiyle taban aylığın 14.181 TL olması gerekliliğini vurgulamak isterim. Daha önceki taban aylıklarda küsurat olmadığı için en düşük emekli maaşının 14.500 veya 15.000 TL seviyelerine çıkacağını tahmin ediyorum."

Orta vadeli program, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Zam, OVP, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OVP açıklandı, hesaplar değişti! İşte ocak ayında emekliyi bekleyen zam oranı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • kuzeyli baba: Emekli maaşları devletimize yük bence kaldırılmalı emekli maaşı diye bisey dinimizde yok. benim babam 66 yaşında hala çalışıyor herkes çalışabilir. yattigin yerden para alma devri artık bitmiştir 21 241 Yanıtla
    Hakan Birdoğan: Teneke Yıllarca devlete giden vergi ne olacak 1 0 Uğur BOZKURT: babanın sigortsı olmadığından çalışıyoo olmasın... 1 0 Ali İzzet Aşrak: tek hücreli 1 0 Mehmet Özkan: Bence de kaldırılsın 32 sene ödediğim primleri getirisi ile birlikte tarafıma iade etsinler maaş odemesinler 1 0 Hakan Yıldız: Katılıyorum bunu emekli maaşı diye vereceklerine vermesinler. Çalışsın insanlar 0 0 Sinan Cantosun: peki bu ülkede yıllarca hem çalışıp hem devlete prim ödeme yapan garibanların ödediği primler ne olacak,, peki hani Avrupa bizi kıskanıyor du Avrupa'da Emekli vatandaş maaşıyla Avrupa turuna çıkıyor bizim Emeklilerimiz Ucuz Et kuyruklarına çıkıyor 0 0 Bülent Tunçer: ozaman çalışandan neyin parası kesiliyo dinimizde varmı bu karşılıksız kesinti vergi vb bunuda yanıtla 0 0
  • Cemal Hekim: Ya kardeşim hepimizi eşitlediniz emekli maaşında ben 8300 gün ödedim en dusuk gun ödeyenle aynı maaş alıyorum nerdeyse olmaz ki böyle neyse zam oranı onu alması lazım herkesin her emekli zamminda en düşük alanı düşünüyorsunuz anladıkta diğer emeklilerin suçu ne??? 64 2 Yanıtla
  • bülent C.: Anlaşılan İktidarda 2025 te erken seçim istiyor. 1 kişi açlık sınırı 19.500 tl , daha dün tefe tüfe yüzde 64,91 açıklandı. asgari ücret şu an 17.000 TL yılbaşında olur yaklaşık 22-23 bin . Emekli en düşük maaş 14.500 / 15.000 olacak mış . Erken seçimi bırak millet ayaklanır bu gidişle milletin evinde tencere kaynamıyor. Bir kere gıdaya ve herşeye gelen zamları durdurun. 28 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: OVP açıklandı, hesaplar değişti! İşte ocak ayında emekliyi bekleyen zam oranı - Son Dakika
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