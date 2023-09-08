OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekli zammı için masadaki son rakamlar - Son Dakika

OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekli zammı için masadaki son rakamlar

Son Güncelleme: 08.09.2023 12:54

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 37,76'ya yükselirken, refah payının eklenmesiyle ocakta SSK ve BağKur emeklisine yüzde 45, memura ise yüzde 49,5 zam gelmesi bekleniyor. Bu oranlara göre en düşük emekli maaşı 10.875 TL, memur maaşı ise 32.890 TL'ye çıkacak.

Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin 3 yıllık yol haritasını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) geçtiğimiz günlerde açıklandı. Merkez Bankası tarafından yüzde 58 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini OVP'de yüzde 65 oldu. Böylece yılın 2. yarısına ait 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 37,76'ya çıkarken, memur ve emeklinin zam hesabı da değişti.

REFAH PAYI EKLENECEK

Yüzde 37,76'lık enflasyon beklentisine refah payının da eklenmesi gündemde. Refah payının eklenmesiyle ocak ayında SSK ve BağKur emeklilerine yüzde 45, memurlara ise yüzde 49,5 oranında bir zam yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

SSK ve BağKur emeklilerine yüzde 45 zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10.875 TL'ye çıkacak. Memurlara yüzde 49,5 oranında zam yapılırsa en düşük maaş 22 bin TL'den 32.890 TL'ye yükselecek.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Ancak bu rakamlar OVP'deki yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse ortaya çıkacak. TÜİK şu ana kadar temmuz ve ağustos ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. 2 aylık dönemde enflasyondaki kümülatif artış yüzde 19.44. Memur ve emekli zammı için kesin oran eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

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Son Dakika Ekonomi OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekli zammı için masadaki son rakamlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekli zammı için masadaki son rakamlar - Son Dakika
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