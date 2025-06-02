Özbekistan\'da Nükleer Güç Santrali İçin İlk Adım

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Özbekistan'da inşa edilen düşük güçlü nükleer güç santralinin ilk ünitesi için reaktör ekipmanı üretim sürecine başladı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin makine mühendisliği bölümü bünyesindeki AEM-Special Steels'in metalürji tesisinde, Özbekistan'da inşa edilen düşük güçlü nükleer güç santralin RITM-200N reaktör kabında bağlantı oluşturmak amacıyla makine üreticileri tarafından kullanılmak üzere 205 tonluk özel alaşımlı çelik külçe döküldü.

Çelik döküm işlemi, nükleer reaktör oluşturma sürecinin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

AEM-Special Steels'deki tüm teknolojik işlemler tamamlandıktan sonra metalürjik ham metal, reaktör kabının tek bir ünite halinde montajı için makine mühendisliği bölümünün diğer işletmelerine nakledilecek.

Rosatom'un reaktör ekipmanının ilk parçasının üretimine ilişkin Özbekistan Uluslararası Enerji Fuarı 2025'te yaptığı sunum etkinliğine, enerji sektörünün temsilcileri, uzmanlar, ilgili bakanlık ve daire başkanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Igor Kotov, şunları kaydetti:

"Özbekistan'daki düşük güçlü NGS inşaatı projesinin pratik uygulamasına geçiş, yabancı ortakların küçük nükleer teknolojilere olan yüksek ilgisini ve Rosatom'un bu alandaki çözümlerine olan güvenini gösteriyor. Makine Mühendisliği Bölümü işletmeleri, buzkıran filosunda birkaç yıldır faaliyette olan RITM serisi reaktör ünitelerinin üretiminde gerekli kapasiteye ve deneyime sahip. Uzmanlığımız ve yetkinliklerimiz, Özbekistan'daki LPNPP için altı RITM-200N reaktör ünitesinin tamamının üretiminde uygulanacak."