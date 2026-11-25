Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, "Eğitim programlarımızla 1 milyon 366 binden fazla genç kardeşimize mesleki deneyim kazandırdık" dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından Ankara'da 1'inci Genç Emek Zirvesi ve 6'ncı Tez Ödülleri Programı düzenlendi. Memur-Sen Genel Merkezi'ndeki programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genç Memur-Sen Genel Başkanı Emre Baltacı katıldı. Program kapsamında ödüller sahiplerine takdim edilirken, Bakan Yardımcısı Özçelik ile Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın sergi alanını gezerek bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Özçelik, ekonomik büyümenin sosyal gelişme ile üretimin, adalet ve teknolojik ilerlemenin insan onuruna yaraşır şekilde desteklenmesi gerektiğini söyledi.

'İSTİHDAM SAYIMIZ 33 MİLYONU BULMUŞTU'

Özçelik, "Çalışma hayatının tüm taraflarıyla istişare içerisinde olmak, ortak aklı güçlendirmek ve sosyal diyalog mekanizmaları ile bunu etkin kılmak bu anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Hepimizin şahit olduğu gibi özellikle son 23 yılda ülkemiz gelişmeye, çalışma hayatımız büyümeye, istihdamımız sürekli artmaya devam etmektedir. Ülkemizin nüfusu 2000'li yıllarda 66 milyon iken bugün itibarıyla 86 milyonu aşmıştır. Toplam istihdam sayımız 20 yıl önce 20 milyon seviyelerindeyken bugün itibarıyla 33 milyonu bulmuştur. İşsizlik oranımız son 40 ayı aşkın bir zamandır tek haneli rakamlarda seyretmektedir. 2026 Eylül-Ekim itibarıyla yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşmiştir" diye konuştu.

'YURTLARIMIZDA YATAK KAPASİTESİ 1 MİLYONA YAKLAŞTI'

Gençlerin iş gücü piyasasına katılımının, iş gücü piyasasında ortaya çıkan dönüşümlere kısa zamanda uyum sağlayabilmelerini gerçekleştirecek eğitim ve programların desteklendiğini ifade eden Özçelik, "Çalışma hayatına gençlerimizi en kısa sürede kazandırmak istiyoruz. Bir yandan gençlerimizin istihdam olanaklarının genişletilmesi ve çalışma hayatına kazandırılması için çalışırken, diğer yandan gençlerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin artırılması için ilgili kurumlarımız tarafından çeşitli programlar yürütülmektedir. Bu doğrultuda Gençlik Merkezi üye sayımız 5 binler seviyesindeyken Gençlik Merkezlerimizden hizmet alan gençlerimizin sayısı 5,5 milyon seviyesini aşmıştır. Yurtlarımızda bulunan yatak kapasitesi de 180 binlerden 1 milyona yaklaşmıştır. Eğitim programlarımızla 1 milyon 366 binden fazla genç kardeşimize mesleki deneyim kazandırdık" dedi.