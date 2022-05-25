Özçelik İş Sendikası KARÇEL ile TİS imzaladı - Son Dakika
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Özçelik İş Sendikası KARÇEL ile TİS imzaladı

25.05.2022 00:32
Özçelik İş Sendikası KARÇEL ile TİS imzaladı

Özçelik İş Sendikası, 5 aydır görüşmeler yürüttüğü KARDEMİR AŞ.'ye bağlı KARÇEL ile toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Özçelik İş Sendikası, 5 aydır görüşmeler yürüttüğü KARDEMİR AŞ.'ye bağlı KARÇEL ile toplu iş sözleşmesini imzaladı.

KARÇEL AŞ. ile 4 Ocak 2022 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşme görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi'nin yaklaşık 5 aydır yürüttüğü görüşmelerde ilk 6 aylık dilimde yüzde 51 zam artışı elde edildi.

205 işçinin yararlanacağı ve TİS'den önce en düşük 18.73 lira olan saat ücreti, 28.22 liraya yükseldi. Buna göre KARÇEL'de en düşük taban maaş, net 6 bin 603 lira oldu. Ramazan Bayramı ikramiyesine yüzde 101'lik artış yapılarak, brüt bin 400 lira, Kurban Bayramı ikramiyesine de yüzde130'luk artış yapılarak 2 bin lira oldu. İmza sonrası Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Adayı Recep Akyel, işçilerle bir araya geldi.

Şube Başkanı Kenan Yılmaz konuşmasında 4 Ocak günü başlanılan TİS görüşmelerini bugün itibariyle mutlu bir şekilde sonuçlandırdıklarını belirtti.

Genel Başkan Adayı Recep Akyel ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Başta toplu sözleşme görüşmelerinde bize güvenerek onurlu ve dik duruş sergileyen KARÇEL işçisine teşekkür ederim. Bizim sendikal anlayışımızda toplu sözleşmelere işçi ile başlayıp, işçi ile bitirmek vardır. Emekçinin bilgisi dışında ve istemediği bir toplu sözleşmeye asla yanaşmayız. KARÇEL'de de sizlerle başladığımız TİS sürecinin her anını sizlerle paylaşarak, sizlerin de mutlu olduğu bir şekilde bugün bitirdik. Yaklaşık 5 aydır toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren Karabük Şubemizin başarılı başkanı Kenan Yılmaz olmak üzere, şube yönetimindeki tüm arkadaşları böyle bir başarılı sonuç için tebrik ederim." - KARABÜK

Özçelik İş Sendikası KARÇEL ile TİS imzaladı
Özçelik İş Sendikası KARÇEL ile TİS imzaladı

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Kaynak: İHA

Kenan Yılmaz, Karabük, işçi, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özçelik İş Sendikası KARÇEL ile TİS imzaladı - Son Dakika


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