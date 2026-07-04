Özel Güvenlik Haftası'nda Acil İşe Giriş Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Güvenlik Haftası'nda Acil İşe Giriş Talebi

Özel Güvenlik Haftası\'nda Acil İşe Giriş Talebi
04.07.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB yetkilisi Arıkan, özel güvenlik sektöründe aynı gün işe giriş düzenlemesi için destek istedi.

Özel Güvenlik Haftası kapsamında İzmir'deki kamu kurumlarıyla görüşmeler yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Özel Güvenlik Hizmetleri Meclis Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan, özel güvenlik sektöründe aynı gün işe giriş düzenlemesinin yapılması için destek istedi.

26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Meclis Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan, özel güvenlik sektörünün teknolojik altyapısı, eğitim vizyonu ve kamu güvenliğine sunduğu destekleyici rolüyle stratejik bir noktaya ulaştığını ifade etti.

Arıkan sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden görev yapan özel güvenlik görevlilerimiz, artık yalnızca görev alanlarını koruyan personeller değil; kamu güvenliğini destekleyen, genel kolluk kuvvetlerimizin sahadaki en önemli destek unsurlarından biri haline gelmiştir. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen KAAN uygulaması ile özel güvenlik görevlilerimiz ve genel kolluk kuvvetlerimiz arasındaki iletişim ve koordinasyon güçlendirilmiş; olaylara daha hızlı müdahale edilmesi, etkin bilgi paylaşımı sağlanması ve kamu güvenliğine katkının artırılması konusunda çok önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Ayrıca yine İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yürütülen ÖZGE Projesi kapsamında 6 farklı branşta verilecek uzmanlık eğitimleriyle özel güvenlik görevlilerimizin mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri daha da artırılacaktır. Bu önemli adımlar, özel güvenlik görevlisi olmanın artık çok daha nitelikli, uzmanlık gerektiren ve geleceği olan önemli bir meslek haline geldiğinin en güçlü göstergesidir"

Aynı gün işe giriş imkanı büyük önem taşıyor

Sektörde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin tüm çalışmalarının ÖGNET sistemi üzerinden kayıt altına alındığını vurgulayan Arıkan, "Bu bilgiler kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili kamu kurumlarımız tarafından takip edilebilmekte olup, geriye dönük değiştirilmesi veya müdahale edilmesi mümkün olmayan güçlü ve güvenilir bir dijital altyapı sunmaktadır. Bu kadar güçlü şekilde kayıt altında olan, denetlenen, dijitalleşen, eğitim standartları sürekli yükselen ve kamu güvenliğiyle entegre çalışan özel güvenlik sektörümüzün; 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren yapısı nedeniyle aynı gün işe giriş imkanına sahip olması büyük önem taşımaktadır. Bu düzenleme sektörümüz için yalnızca bir kolaylık değil; hizmetin sürekliliği, kamu güvenliğine verilen desteğin kesintisiz sürdürülmesi ve operasyonel ihtiyaçların karşılanması adına kritik bir gerekliliktir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel Güvenlik Haftası'nda Acil İşe Giriş Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars’ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
“Evde çalınır“ diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı "Evde çalınır" diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 40 kişi hayatını kaybetti Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

10:51
Galatasaray’dan 5 yıldızlı şov Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'dan 5 yıldızlı şov! Yeni formaların fiyatı dudak uçuklattı
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 10:56:33. #7.12#
SON DAKİKA: Özel Güvenlik Haftası'nda Acil İşe Giriş Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.