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Özel jet yolculuklarında kripto parayla ödeme devri - Son Dakika

Özel jet yolculuklarında kripto parayla ödeme devri

23.11.2021 10:03
Özel jet yolculuklarında kripto parayla ödeme devri

Geçen yıl kripto parayla ödeme almaya başlayan İtalyan charter şirketi Fast Private Jet, 2021'deki her 3 özel jet uçuşundan birinin ödemesinin kripto parayla yapıldığını açıkladı.

Geçen yıl kripto parayla ödeme almaya başlayan İtalyan charter şirketi Fast Private Jet, 2021'deki her 3 özel jet uçuşundan birinin ödemesinin kripto parayla yapıldığını açıkladı. Şirketin Kurucusu ve CEO'su Mauro de Rosa, "Bu yıl gerçekleştirdiğimiz tek bir özel jet uçuşu için yarım milyon dolar ödeme aldık. Böylece sektörümüzde küresel çapta ve tek kalemde yapılan en büyük kripto para işlemine imza attık" dedi.

Merkezi İtalya'nın Verona şehrinde bulunan charter havayolu Fast Private Jet, 2021'de her üç özel jet yolculuğundan birinin ödemesinin kripto parayla yapıldığını duyurdu. Şirket, geleneksel ödeme araçlarının yanı sıra Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve XRP gibi öne çıkan kripto para birimlerinde de ödeme almaya başladı.

Fast Private Jet'in Kurucusu ve CEO'su Mauro de Rosa, "Güncel teknolojik araçların kullanımı, kurumsal vizyonumuzun her zaman önemli bir bileşeni oldu. 21. yüzyılın hızla gelişen teknolojik ortamına uyum sağlamaya yönelik adımlarımız, şirketimizi farklılaştırarak havacılık endüstrisindeki büyümemizin de lokomotifi oldu" dedi.

KRİPTO YAKINDA EN ÖNEMLİ PARA BİRİMİ OLACAK

Artan popülaritesi ve önyargıların zaman içinde değişmeye başlamasına rağmen çoğu havayolu şirketi halen kripto paralarla ödeme yapılmasını kabul etmiyor. İtalyan Fast Private Jet ise 2020'den itibaren kripto para biriminde ödeme kabul etmeye başlayarak küresel havacılık endüstrisinde bir ilke imza attığını duyurdu. Konuya dair açıklama yapan Mauro de Rosa, şirketin toplam ödeme işlemlerinin yüzde 33'ünün Bitcoin ve benzeri kripto para birimlerinde gerçekleştirildiğini belirtti. CEO, "Bu yıl gerçekleştirdiğimiz tek bir özel jet uçuşu için yarım milyon dolar ödeme aldık. Bu, sektörümüzde küresel çapta ve tek kalemde yapılan en büyük kripto para işlemi! Kısa bir süre içinde kriptonun tek değilse de en önemli para birimi haline geleceğine inanıyoruz" dedi.

TÜM SEYAHAT İHTİYAÇLARI İÇİN KİŞİYE ÖZEL HİZMETLER

İş amaçlı hava taşımacılığında 20 yılı aşkın deneyimi bulunan Fast Private Jet, tatil ve iş odaklı seyahat ihtiyaçları için üst düzey uçuş çözümleri sunuyor. Hava taksi şirketlerinden oluşan geniş bir küresel ağa erişimi bulunan şirket, müşterilerinin tüm uçuş ihtiyaçlarını en esnek şekilde karşılıyor. İtalyan charter şirketi, özel jet kiralamanın yanı sıra seyahat hizmetleri de veriyor. Bu kapsamda, özel etkinlikler için helikopter kiralama, VIP transferi, yemek, şoför ve yardımcı eleman hizmetleri sunuyor.


Özel jet yolculuklarında kripto parayla ödeme devri

İtalyan, Kripto, dolar, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Özel jet yolculuklarında kripto parayla ödeme devri - Son Dakika Ekonomi


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