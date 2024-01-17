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Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 163,6 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika
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Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 163,6 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu Kasım 2023 itibarıyla 2022 yıl sonuna göre 4,8 milyar dolar artarak 163,6 milyar dolar oldu. Bu dönemde özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 3,5 milyar dolar artarken, kısa vadeli kredi borcu 1,3 milyar dolar artış gösterdi. Bankaların uzun vadeli kredi borçlanmaları ve tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları da artış gösterdi. Uzun vadeli kredi borcunun büyük bir kısmı dolar ve avro cinsinden oluşurken, kısa vadeli kredi borcunun büyük bir kısmı dolar ve avro cinsinden oluştuğu görüldü.

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 163,6 Milyar Dolara Ulaştı
17.01.2024 - 10:57,
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Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Kasım 2023 itibarıyla 2022 yıl sonuna göre 4,8 milyar dolar artarak 163,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2023 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu kasımda 2022 sonuna kıyasla 4,8 milyar dolar artarak 163,6 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 3,5 milyar dolar artarak 154,2 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,3 milyar dolar artışla 9,4 milyar dolara çıktı.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları kasımda 2022 sonuna göre 3,2 milyar dolar artarken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1,2 milyar dolar yükselişle 15,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları önemli bir değişiklik göstermezken tahvil stoku 1,2 milyar dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 360 milyon dolar azalırken, tahvil stoku da 221 milyon dolar gerileyerek 9,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, kasımda, 2022 sonuna göre 271 milyon dolar azalışla 4,8 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 718 milyon dolar artışla 1,8 milyar dolara çıktı.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 51,6 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç geçen yılın sonuna kıyasla 4,7 milyar dolar artarak 108,1 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 702 milyon dolar yükselişle 8,2 milyar dolar oldu.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,5'i dolar, yüzde 36,1'i avro, yüzde 2,2'si Türk lirası ve yüzde 3,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,2'sini dolar, yüzde 31,1'ini avro, yüzde 23'ünü Türk lirası ve yüzde 5,7'sini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 36,8'i finansal kuruluşlara, yüzde 63,2'si finansal olmayan kuruluşlara ait. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 69,9'unu finansal kuruluşlar, yüzde 30,1'ini finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluşuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu, kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 51,6 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 163,6 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika
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