Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar - Son Dakika
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Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar

20.08.2022 09:32

Fahiş fiyatla soygun furyasına bazı özel eğitim kurumları da katıldı. Özel üniversitelerin yaptığı yüzde 200'e varan zamlar mahkemelik oldu. Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesi tarafından alınan emsal niteliğinde kararla özel üniversitenin en fazla yüzde 79.60 zam yapabileceği ifade edildi. Uzmanlar, kayıt sırasında zam taahhüdünde bulunan üniversitelerin bu rakamlara bağlı kalması gerektiğini belirtiyor.

Beylikdüzü'nde bulunan özel bir üniversiteye yönelik Bakırköy Tüketici Mahkemesinde dava açıldı. Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesinde alınan karar doğrultusunda özel üniversiteye ilişkin, TÜİK tarafından belirlenen temmuz ayı TÜFE oranı olarak hesaplanan yüzde 79.60 oranı ile öğrencilerin kayıtlarının tedbirden yenilenmesine karar verildi. Mahkeme tarafından alınan ihtiyati tedbir kararı öğrencilerin kayıt yenileme sürecinde kayıtların yenilenmesinde yaşanabilecek mağduriyetin önüne geçmekte. Alınan karar doğrultusunda özel üniversite 2021-2022 yılı öğrenim ücreti üzerinden en fazla yüzde 79.60 zam oranı ile kayıtları yenileyebilir.

"YATAY GEÇİŞ HAKLARI DOLUNCA ZAMLARI AÇIKLADILAR"

Avukat Murat Bostan konuyla ilgili şunları söyledi: "Özel üniversitelerde okuyan öğrenci arkadaşlarımızın yaşadıkları hukuksuzlukların en başından beri yanındayız. Özel okullar kayıt aşamalarında yüzde 5, yüzde 10 gibi taahhütlerde bulundular. Bu taahhütler hukukta hicaptır. Özel üniversiteler bu şekilde öğrencilerin iradelerini kendi okullarının tercih edilmesi yönünde şekillendirdiler. Söz konusu işlem tüketici, idare ve rekabet hukuku açısından yasalara aykırıdır. Üstelik öğrencilerin yatay geçiş haklarının dolmasından sonra bu zamlar açıklanmıştır. Bu durumda özel üniversiteler öğrencilerin kayıt ücretlerini ödememeleri durumunda bir yıllarının yanmasını göze almışlardır. Bu dürüstlük kuralına aykırıdır. Biz müvekkillerimiz adına yaptığımız başvuru ile ihtiyati tedbir kararını mahkemeye kabul ettirdik. Şimdilik yüzde 79.60 olarak talebimizi kabul ettirdik.

"TAAHHÜT ETTİKLERİ ARTIŞ ORANINA UYMAK ZORUNDALAR"

Fakat biz bununla da yetinmeyeceğiz. Yüzde 5, yüzde 10 gibi okullarında taahhüt ettiği oranlar üzerinden esas davamızı açacağız. Üniversiteler taahhüt ettikleri bu yüzde 10 artış oranına uymak zorundadırlar. Açacağımız esas davada da bunun sonucunu almaya çalışacağız. Yüzde 200'lük zamlı tarifeden kayıtlarını yenileyen arkadaşlarımız için de hiçbir şey geçmiş değil. Zamlı şekilde kayıtlarını yenileyen arkadaşlarımız sebepsiz zenginleşmeye bağlı davalarını açıp, paralarını geri almaları mümkün. Bizde bu süreçte öğrenci arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

"BU KARAR EMSAL TEŞKİL ETMEKTE"

Avukat Murat Bostan, "Ayrıca Tüketici Mahkemesinden aldığımız ihtiyati tedbir kararı emsal teşkil etmektedir. Bunun başka bir örneği şu aşamada yok. Esas davamızda da yüzde 79 değil yüzde 10 olması şeklinde çabalayacağız. Geçen yıl 11 bin, 12 bin liradan kayıt yaptıran öğrenci arkadaşlarımızın bu yıl 35 bin, 40 bin gibi çok fahiş zamlarla kayıt yaptırmaları kabul edilebilir değil. Bu aldığımız kararla birçok öğrenci arkadaşımızın rahat bir nefes aldığına eminiz. Biz bununla da yetinmeyip daha fazlası için uğraşacağız" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar - Son Dakika

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