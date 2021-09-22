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Özelleştirme İdaresi Çankaya'daki taşınmazın satışını gerçekleştirecek - Son Dakika

Özelleştirme İdaresi Çankaya'daki taşınmazın satışını gerçekleştirecek

22.09.2021 08:36
Özelleştirme İdaresi Çankaya'daki taşınmazın satışını gerçekleştirecek, System.String[]

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'nın Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'ndeki taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'nın Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'ndeki taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, yaklaşık 25 bin metrekare büyüklükteki taşınmazın satış ihalesi için geçici teminat tutarı 15 milyon lira, ihale şartnamesi bedeli ise 15 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için söz konusu taşınmazın ihale şartnamesinin alınması, teklif ile şartnamede istenilen belgelerin ÖİB'ye, son teklif verme tarihi olan 23 Kasım 2021 saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Söğütözü, Çankaya, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özelleştirme İdaresi Çankaya'daki taşınmazın satışını gerçekleştirecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Özelleştirme İdaresi Çankaya'daki taşınmazın satışını gerçekleştirecek - Son Dakika
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