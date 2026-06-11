Özyeğin Üniversitesi, Gelecek Programına Katıldı - Son Dakika
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Özyeğin Üniversitesi, Gelecek Programına Katıldı

11.06.2026 14:28
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Özyeğin Üniversitesi, 23 ülkenin yer aldığı Gelecek Üniversiteleri Birliği'nin programına dahil oldu.

Özyeğin Üniversitesi, yükseköğretimde yenilikçi uygulamaların paylaşılması amacıyla 23 ülkeden katılımcıları bir araya getiren Geleceğin Üniversiteleri Birliği'nin (Future Universities Alliance) "Innovation Sandbox" programına dahil oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 12 aylık uluslararası öğrenme ve işbirliği etkinliği olarak tasarlanan programda, 5 kıtadaki 23 ülkeden 49 yükseköğretim kurumu yer alacak.

Program kapsamında Özyeğin Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu katılımcılar, kurumlarında geliştirdikleri uygulamaları paylaşırken, ortak öğrenme ve deneyim aktarımı süreçlerine katkı sunacak.

Programın, yüksek etkili ve olgunlaşmış yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefleyen "Amplifying Signature Innovations" kategorisi, yüksek etki oluşturan ve belirli bir olgunluğa ulaşmış yenilikçi uygulamaların daha geniş kitlelere ulaşmasını ve farklı kurumlar tarafından da kullanılabilecek modellere dönüşmesini destekliyor.

Eğitim, uygulamalı araştırma, girişimcilik, sektör işbirlikleri ve yaşam deneyimini bir araya getiren Özyeğin Üniversitesi de program kapsamında, farklı disiplinleri ve paydaşları ortak bir paydada buluşturan ÖzÜ-X inovasyon ekosistemini uluslararası platforma taşıyacak.

Program süresince ÖzÜ-X'in belgelenmesi, geliştirilmesi ve farklı yükseköğretim kurumları tarafından uyarlanabilecek bir model olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Süreç boyunca ekosistemin farklı üniversitelerle paylaşılması ve yükseköğretimde yenilikçi uygulamalara yönelik uluslararası bilgi alışverişine katkı sunması hedefleniyor.

Gelecek ay başlayacak program kapsamında katılımcı kurumlar yıl boyunca düzenlenecek çalışma toplantılarında bir araya gelecek. Programın yüz yüze gerçekleştirilecek ilk buluşması ise ekimde Duke Üniversitesi ev sahipliğinde ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Durham kentinde düzenlenecek.

"Yükseköğretimde yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sunma fırsatı bulacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, Geleceğin Üniversiteleri Birliği'ne dahil olmalarına ilişkin, yükseköğretimde yenilikçi dönüşümü destekleyen küresel girişimin bir parçası olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Future Universities Alliance'ın Innovation Sandbox programında Türkiye'yi temsil eden ilk ve tek üniversite olarak yer almamız, eğitim, araştırma, girişimcilik ve sektör işbirliklerini bütüncül bir yaklaşımla bir araya getiren ÖzÜ-X ekosistemimizin uluslararası düzeyde gördüğü değerin önemli bir göstergesidir. Bu süreçte ÖzÜ-X'i küresel ölçekte paylaşma, farklı üniversitelerle birlikte geliştirme ve yükseköğretimde yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sunma fırsatı bulacağız. Ülkemizi uluslararası bir platformda temsil ederken edineceğimiz bilgi ve deneyimlerin, hem üniversitemize hem de yükseköğretim ekosistemine değer katacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özyeğin Üniversitesi, Gelecek Programına Katıldı - Son Dakika

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