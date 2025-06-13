Özyeğin Üniversitesi Yapay Zeka Platformu Tanıtıldı

Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ), İstanbul'da düzenlediği etkinlikte "Özyeğin Üniversitesi Yapay Zeka Platformu"nu tanıttı.

Etkinlikte, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan ve Özyeğin Üniversitesi Araştırma, İnovasyon ve Etkiden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun platforma ilişkin açıklamada bulundu.

Akademi, kamu ve iş dünyasının sinerjisiyle oluşturulan platform, finans, perakende, üretim, bilişim ve medya gibi sektörlerde yapay zekanın olası etkilerini tartışacak ve yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi için tarafsız bir ortam sunacak.

Platform kapsamında, 3 aylık aralıklarla toplantılar yapılarak, "Yıllık Yapay Zeka Forumu" gibi etkinliklerle bilgi paylaşımı gerçekleştirilecek.

Yapay zekanın getirdiği dönüşümle gelişen iş modelleri, veri güvenliği, etik ilkeler ve regülasyon gibi başlıkları gündeme alacak olan platform, Anadolu Grubu, Credit Europe Bank, FİBA, FİBA Perakende (GAP, Forever21, lululemon, M&S), FİBABANKA, Gelecek Varlık, Hitit, Hepsiburada, İş Bankası, KoçDigital, Lenovo, Mavi, Migros, Pegasus, QNB, TAV, Trendyol ve Yıldız Holding gibi Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcileri ve yapay zeka konusunda araştırma ve geliştirmeleri ile öne çıkan Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Kaliforniya'daki Berkeley Haas İşletme İnovasyonu Enstitüsü ile kurulan güçlü işbirliklerini temel alıyor.

Sektör liderlerini ve uzmanlarını ortak zeminde buluşturan strateji geliştirme girişimi olan platform, yapay zekanın sunduğu fırsatların etik ve sorumlu bir şekilde hayata geçirilmesine yönelik planlamaların geliştirilmesini hedefliyor. Böylelikle Türkiye merkezli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir bilgi ve etki ekosistemi oluşturmayı amaçlayan platform, ekonomik kalkınmaya ve rekabet gücüne katkıda bulunacak stratejik adım olarak öne çıkıyor.

"Bilgi ve çözüm üreten bir merkez haline gelmeyi amaçlıyoruz"

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, etkinlikte yaptığı açıklamalarda, üniversitelerinin, yapay zeka odağında küresel etki yaratacak ve sektörel dönüşüme katkı sağlayacak bir bilgi ve etki ağı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Yapay zekanın iş yapış biçimlerini, liderlik anlayışını ve çalışanların gelişimini kökten dönüştüren bir paradigma olduğuna inandıklarını vurgulayan Tan, "'Global Etkisi Yüksek Girişimci Araştırma Üniversitesi' vizyonumuzla, başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa gibi bölgelerde bilgi ve çözüm üreten bir merkez haline gelmeyi amaçlıyoruz. İş dünyasıyla kurduğumuz yakın ilişkileri, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel yapı taşlarından biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tan, Yapay Zeka Platformu'nu, sektörel dönüşümün öncü çözümlerini kolektif hareketle üretme anlayışlarının bir çıktısı şeklinde konumlandırdıklarını vurgulayarak, "Karşılıklı öğrenme, ortak çözüm geliştirme ve kamuya katkı sağlamayı amaçlayan bir ortak akıl yürütme alanı yaratıyoruz." dedi.

"3 aylık toplantılarla en güncel gelişmeler sektör liderleri ile paylaşılacak"

Özyeğin Üniversitesi Araştırma, İnovasyon ve Etkiden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun da yapay zekanın küresel ekonominin ve toplumsal dönüşümün öne çıkan en güçlü dönüştürücü dinamiklerinden biri olduğunu aktardı.

Akademinin, bu dönüşümün hızına ve kapsamına kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan İrşadi, şunları kaydetti:

"Biz de teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmiş kaslarımızdan aldığımız güçle Özyeğin Üniversitesi Yapay Zeka Platformu'nu hayata geçirdik. Platformumuz, yeni teknolojik gelişmeleri, etik ve hukuki boyutları ile ele alan genel yapay zeka konuları, iş dünyasının süreçlerini dönüştüren yatay ve sektöre özel dikey çözümler olmak üzere 3 eksene odaklanıyor. Bu özelliklerin tamamını tek bir potada birleştiren bu kapsamlı adımımız, sektör, kamu ve akademiyi buluşturarak güçlerimizi birleştirmeyi ve ortak projeler geliştirmemizi sağlayacak."

İrşadi, paydaşlarıyla Türkiye'de bir ilke imza attıkları için gururlu olduklarını aktararak, "Platform sayesinde, 3 aylık toplantılarla en güncel gelişmeler sektör liderleri ile paylaşılacak, değerli konuşmacı ve panellerle sorular yanıtlanıp tartışmalar yapılacak, bire bir görüşmeler ve ortak araştırma projeleri geliştirilerek kısa, orta ve uzun vadeli değişim senaryoları araştırılacak. Bu platformun, yapay zekanın yaratacağı olası değişiklikleri akademi, iş dünyası ve kamu elbirliği ile 'Ekonomide Fark Yaratma' vizyonu doğrultusundaki çalışmaları ile, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.