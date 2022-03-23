Özyurtlar-Bahaş "Meydan Ispartakule"nin tanıtımına hazırlanıyor - Son Dakika

Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding'in ortak inşa edecekleri ikinci proje "Meydan Ispartakule" için geri sayım başlarken, Bahçeşehir'de konumlanan Meydan Ispartakule, yaklaşık 45 bin metrekare arazi üzerinde iki etap, otel, ofis ve rezidanstan oluşan karma bir proje olarak inşa edilecek.

Özyurtlar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi, hayata geçireceği yeni proje için düğmeye bastı ve "Meydan Ispartakule"nin tanıtımına hazırlanıyor.

Çalışmaları son aşamaya gelen yeni proje, iki şirketin ortak inşa edecekleri ikinci proje olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi Eş Başkanı Tamer Özyurt, 2022 yılına yeni proje ile girdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Meydan Ardıçlı, NCadde Ottoman ve NLogo İstanbul projelerinin teslimatlarına başladık. Yeni konut projelerinde peyzaj alanı ve yürüyüş parkuru geniş bir alana yayılan, balkonlu ya da bahçeli projeler satın alma kararında etkili olacak.

Yatırımların hem nitelik hem de nicelik açısından, bu tespitler düşünülerek analiz edilmesi gerekiyor. Bizim de bu çerçevede yeni projeler gündemimizde ve çok yakında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Devam eden projelere ek olarak yeni bir yatırım için hazırız.

Bahaş Holding'le birlikte Ispartakule'de hayata geçireceğimiz yeni projemiz Meydan Ispartakule, yaklaşık 45 bin metrekare arazi üzerinde iki etap, otel, ofis ve rezidanstan oluşan karma bir proje olarak inşa edilecek.

Bu projede Meydan Ardıçlı'da olduğu gibi bir meydanımız olacak. Geniş ve zengin bir sosyal donatı alanı planladık. Bu sosyal donatı alanının içinde bir gölet, etrafında alışveriş mağazaları, restoran ve kafeler yer alacak. Ayrıca bu alana bakan bir kulemiz olacak."

Özyurt, Bahaş Holding'le daha önce Meydan Ardıçlı projesini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, orada yaşamın başladığını, ikinci etap teslimlerinin gerçekleştiğini, bu yıl sonunda projenin son etabını da teslim etme hedefinde olduklarını bildirdi.