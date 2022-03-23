Özyurtlar-Bahaş "Meydan Ispartakule"nin tanıtımına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Özyurtlar-Bahaş "Meydan Ispartakule"nin tanıtımına hazırlanıyor

23.03.2022 11:52
Özyurtlar-Bahaş "Meydan Ispartakule"nin tanıtımına hazırlanıyor

Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding'in ortak inşa edecekleri ikinci proje "Meydan Ispartakule" için geri sayım başlarken, Bahçeşehir'de konumlanan Meydan Ispartakule, yaklaşık 45 bin metrekare arazi üzerinde iki etap, otel, ofis ve rezidanstan oluşan karma bir proje olarak inşa edilecek.

Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding'in ortak inşa edecekleri ikinci proje "Meydan Ispartakule" için geri sayım başlarken, Bahçeşehir'de konumlanan Meydan Ispartakule, yaklaşık 45 bin metrekare arazi üzerinde iki etap, otel, ofis ve rezidanstan oluşan karma bir proje olarak inşa edilecek.

Özyurtlar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi, hayata geçireceği yeni proje için düğmeye bastı ve "Meydan Ispartakule"nin tanıtımına hazırlanıyor.

Çalışmaları son aşamaya gelen yeni proje, iki şirketin ortak inşa edecekleri ikinci proje olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi Eş Başkanı Tamer Özyurt, 2022 yılına yeni proje ile girdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Meydan Ardıçlı, NCadde Ottoman ve NLogo İstanbul projelerinin teslimatlarına başladık. Yeni konut projelerinde peyzaj alanı ve yürüyüş parkuru geniş bir alana yayılan, balkonlu ya da bahçeli projeler satın alma kararında etkili olacak.

Yatırımların hem nitelik hem de nicelik açısından, bu tespitler düşünülerek analiz edilmesi gerekiyor. Bizim de bu çerçevede yeni projeler gündemimizde ve çok yakında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Devam eden projelere ek olarak yeni bir yatırım için hazırız.

Bahaş Holding'le birlikte Ispartakule'de hayata geçireceğimiz yeni projemiz Meydan Ispartakule, yaklaşık 45 bin metrekare arazi üzerinde iki etap, otel, ofis ve rezidanstan oluşan karma bir proje olarak inşa edilecek.

Bu projede Meydan Ardıçlı'da olduğu gibi bir meydanımız olacak. Geniş ve zengin bir sosyal donatı alanı planladık. Bu sosyal donatı alanının içinde bir gölet, etrafında alışveriş mağazaları, restoran ve kafeler yer alacak. Ayrıca bu alana bakan bir kulemiz olacak."

Özyurt, Bahaş Holding'le daha önce Meydan Ardıçlı projesini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, orada yaşamın başladığını, ikinci etap teslimlerinin gerçekleştiğini, bu yıl sonunda projenin son etabını da teslim etme hedefinde olduklarını bildirdi.

YORUMLAR
500
Hastane çıkışı ''Ayakta duramıyorum'' diye yalvarmıştı! Yaşlı kadını aracına almayan taksicilere ceza yağdı Hastane çıkışı ''Ayakta duramıyorum'' diye yalvarmıştı! Yaşlı kadını aracına almayan taksicilere ceza yağdı El Clasico heyecanı İstanbul'da yaşandı El Clasico heyecanı İstanbul'da yaşandı

Bahçeşehir, İstanbul, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özyurtlar-Bahaş 'Meydan Ispartakule'nin tanıtımına hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedenini uzun kuyruklara bağladı!
11:36 Ukrayna'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu: Avını bekleyen traktör
11:27 Rus medyasındaki uzmanlar, televizyon ekranlarında Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartıştı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 12:10:00. #1.13#
SON DAKİKA: Özyurtlar-Bahaş "Meydan Ispartakule"nin tanıtımına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement