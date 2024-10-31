Paladyum Tarım, Avrupa'ya Çilek İhracatını Artırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Paladyum Tarım, Avrupa'ya Çilek İhracatını Artırıyor

Paladyum Tarım, Avrupa\'ya Çilek İhracatını Artırıyor

Paladyum Tarım, topraksız tarım ile çevre dostu çilek üretimini artırarak Avrupa pazarına odaklanıyor.

31.10.2024 13:46
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Paladyum Tarım, topraksız tarım teknolojisiyle çilek üretimini sürdürerek Avrupa pazarına ihracatını artırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Paladyum Tarım, çevreci ve verimli tarım uygulamalarıyla dikkati çekiyor. Yıllardır topraksız tarım teknikleriyle üretim yapan Paladyum Tarım, bu teknoloji sayesinde tarımda verimliliğini artırarak ihracat pazarlarına kaliteli ve sağlıklı çilek sunuyor.

Paladyum Tarım, özellikle Avrupa pazarına yönelik ihracat hedefleriyle stratejik büyüme planlarını devreye soktu. Avrupa'nın talep ettiği yüksek kalite standartlarına uygun çilekler üreten şirket, hem taze hem de dayanıklı ürünleriyle dikkati çekiyor.

Uygulanan topraksız tarım yöntemi, geleneksel tarımdan farklı olarak toprak yerine özel olarak hazırlanmış bir besin solüsyonuyla bitkilerin beslenmesini sağlıyor. Bu teknoloji, alan ve su kullanımında büyük avantajlar sağlarken, su tüketimini yüzde 70 azaltıyor. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinlerin doğrudan verilmesi, büyüme süreçlerini hızlandırıyor. Ayrıca, kimyasal madde kullanımının en aza indirilmesi de çevresel etkileri minimumda tutuyor.

Paladyum Tarım'ın yenilikçi tarım teknolojisi, sadece verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ürünlerin kalitesini de yükseltiyor. Özel iklim kontrollü seralarda yetiştirilen çilekler, her mevsim aynı kalitede üretilebiliyor. Şirketin sürdürülebilirlik odağı, dünya genelinde artan çevresel kaygılar karşısında önemli bir fark yaratıyor.

Türkiye'nin tarımsal ihracat potansiyelini artırmayı hedefleyen şirket, özellikle ihracata yönelik yenilikçi projeleriyle öne çıkıyor.

Şirket, topraksız tarımın yanı sıra teknolojiye dayalı diğer tarım yöntemleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Paladyum Tarım'ın yakın gelecekte organik ve sürdürülebilir tarım alanındaki yatırımlarıyla ihracat hedeflerini daha da yukarı taşıması bekleniyor.

"Küresel pazarlarda daha fazla yer edinmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paladyum Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Asmin Pala, şirketlerinin hedeflerine ilişkin, topraksız tarım, kaynakları daha etkin kullanmaya ve çevreye zarar vermeden yüksek verim almaya olanak sağladığını belirterek, "Yıllardır süregelen bu üretim modeliyle ihracat odaklı stratejimizi güçlendirerek, Türkiye'nin tarımda yenilikçi çözümler sunan bir ülke olarak konumunu pekiştiriyoruz."

Pala, üretim modelinin hem ticari hem de çevresel açıdan taşıdığı öneme dikkati çekerek, topraksız tarım sayesinde doğal kaynakları daha az tüketerek hem doğaya hem de insan sağlığına daha duyarlı bir üretim gerçekleştirdiklerini ve Avrupa'nın çevreye duyarlı taleplerine bu şekilde daha kolay yanıt verebildiklerini anlattı.

Avrupa'nın yanı sıra Asya ve Orta Doğu pazarlarına da açılmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Pala, "Yenilikçi teknolojiler ve yüksek kalite standartlarımızla küresel pazarlarda daha fazla yer edinmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde ihracat kapasitemizi yüzde 30 artırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pala, Türkiye'nin tarımsal üretiminde daha fazla yeniliğin önemini vurgulayarak, "Türkiye, tarımda hem geleneksel hem de modern yöntemlerle dünyanın lider üreticilerinden biri olabilir. Biz de Paladyum Tarım olarak bu hedefe katkıda bulunmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Paladyum Tarım, Avrupa'ya Çilek İhracatını Artırıyor - Son Dakika

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