Palamut avındaki bolluk Karadeniz'de fiyatları yarı yarıya düşürdü, tanesi 50 liraya indi - Son Dakika
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Palamut avındaki bolluk Karadeniz'de fiyatları yarı yarıya düşürdü, tanesi 50 liraya indi

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Palamut avındaki bolluk Karadeniz\'de fiyatları yarı yarıya düşürdü, tanesi 50 liraya indi
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1 Eylül'de başlayan av sezonunun ardından Karadeniz'de palamut avı bollaştı; sezon başında 100 liradan satılan palamut tanesi 50 liraya geriledi. Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar balıkçı tezgahlarına akın etti; bazıları 20'şer palamut alarak kış için stok yaptı.

Karadeniz'de palamut avının bollaşmasıyla birlikte fiyatlar yarı yarıya düştü. Yaklaşık 800-900 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 50 liradan satışa sunulurken, vatandaşlar ucuz balığa yoğun ilgi gösterdi.

1 Eylül'de başlayan balık av sezonunun ardından özellikle palamut avında yaşanan bolluk tezgahlara da yansıdı. Sezon başında tanesi 100 liradan satılan palamut, avın artmasıyla birlikte 50 liraya kadar geriledi. Bazı tezgahlarda 4 palamut 200 liradan, daha küçük boydaki 5 palamut ise 200 liradan satışa sunuldu. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar balıkçılara akın ederken, bazı vatandaşların palamudu kış aylarında tüketmek üzere çok sayıda aldığı görüldü. Balıkçı tezgahlarının önünde yoğunluk oluştu, bazı vatandaşlar kendi aralarında birbirlerine balık pişirme konusunda tavsiyelerde bulundu.

"Tanesi 900 grama kadar çıkabiliyor"

Balıkçı Aydın Ceylan, palamut avındaki bolluğun fiyatlara yansıdığını belirterek, "Biz kendimizden de fedakarlık yaparak bugün 50 liradan satışa başladık. Kar marjını aşağı çektik, halk bol bol yesin. 4 tanesi 200 lira olanların tanesi 800-900 gram geliyor. Süper bir rağbet var" dedi.

"Vatandaşlar 20'şer tane alıyor"

Balıkçı Gökmen Ceylan ise palamudun bol olması nedeniyle vatandaşların çok sayıda balık aldığını ifade ederek, "Fındıktan ucuz, insanlar 20'şer tane alıyor. Palamut adeta denizden fışkırdı, halk bol bol yesin. 10 tane palamut 500 lira" diye konuştu.

Vatandaşlar bolluktan ve fiyattan memnun

Vatandaşlar da palamut fiyatlarının oldukça uygun olduğunu belirterek, bu yıl yaşanan bolluktan memnun olduklarını söyledi. Bazı vatandaşlar, tanesi 50 liraya kadar düşen palamudun özellikle kalabalık aileler için uygun fiyatlı bir besin olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA
KaradenizEkonomiYaşamSon Dakika

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