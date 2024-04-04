Pamuk Eller Üretiyor Projesi ile Kadınlar İstihdama Kazandırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Pamuk Eller Üretiyor Projesi ile Kadınlar İstihdama Kazandırıldı

Pamuk Eller Üretiyor Projesi ile Kadınlar İstihdama Kazandırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Pamuk Eller Üretiyor projesi kapsamında kadınlar üretime katılarak istihdama kazandırıldı. Proje kapsamında kadınlara tarım ürünlerini üretme konusunda eğitimler verildi ve PAKÜM kooperatifi kuruldu. Kadınlar şifalı bitkilerden oluşan PAMUKÇAY markasının üretimine başladılar. Toplam 23 kadın istihdam edildi.

04.04.2024 14:32  Güncelleme: 14:58
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile desteklenen "Pamuk Eller Üretiyor" projesi kapsamında verilen eğitimlerle kadınlar üretime katılarak istihdama kazandırıldı.

Pamukkale Belediyesi'nin yürüttüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın SOGEP programı kapsamında GEKA tarafından desteklenen proje ile Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde metruk halde bulunan bina tadilat edilerek kadınlar için Sosyal Yaşam Merkezi haline getirildi. Proje kapsamında kadınlara tarım ürünlerini üretme konusunda eğitimler verildi. Eğitimlerini tamamlayan kadınların iştirakiyle Pamuk Eller Üretiyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (PAKÜM) kurularak binanın alt katı kooperatifin hizmetine verildi. Kısa adı PAKÜM olan kooperatifte kadınlar ayva pestili, cennet elması pestili, nar pestili, ayva cipsi, cennet elması cipsi, nane yağı, lavanta ve kekik suyu gibi ürünlerin yanı sıra şifalı bitkilerden oluşan PAMUKÇAY markasının üretimine başladılar. Proje ile kadınlar daha bilinçli bir şekilde üretim yaparken, ürettikleri ürünlerin de satışını rahatlıkla yaparak, ev ekonomilerine katkıda bulunmaya başladılar. Proje kapsamında toplam 23 kadın istihdam edildi.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, projeye yönelik yaptığı açıklamada; "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda Ajansımız tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı sosyal kalkınma çalışmalarına katkı sunmak için uygulanmaktadır. Kısa adı SOGEP olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme programımızın başlıca amaçları, Bölgemizdeki yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sorunları gidermek, toplumun dezevantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata katılmalarını sağlamak, istihdamı artırmaktır. Pamukkale Belediyesi tarafından yürütülen "Pamuk Eller Üretiyor" projemiz, sosyal kalkınmayı güçlü bir şekilde destekleyen, kadınlarımıza ekonomik ve sosyal imkanlar sağlayan bir projedir. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayata geçen proje ile şimdiye kadar 23 kadın istihdam edilerek ekonomiye kazandırıldı. Bu açıdan baktığımızda projemiz kadın istihdamının desteklenmesi açısından önemli bir projedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'müzce 2024 yılı teması olarak "Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı" konusu belirlenmiştir. Önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerimizde kadın girişimciliği üzerinde odaklanacak ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik program ve destekler düzenleyerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Pamuk Eller Üretiyor Projesi ile Kadınlar İstihdama Kazandırıldı - Son Dakika

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