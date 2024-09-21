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Ekonomi

Pamukkale'de Nar Hasadı Başladı

Pamukkale\'de Nar Hasadı Başladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde nar hasadı Uygun iklimle 2024 için rekor üretim bekleniyor.

21.09.2024 08:54
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Türkiye nar üretiminde 5'inci sırada yer alan Denizli'de uygun iklim özellikleri sayesinde nar üretim merkezi haline gelen Pamukkale ilçesindeki bahçelerde hasat başladı.

Pamukkale ilçesine Irlıganlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen nar hasadına Vali Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Kaymakam Vekili Abdullah Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Alay Komutanı Hıdır Ayçiçek, Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, ilçe müdürleri ile teknik personelin yanı sıra muhtar ve çiftçiler katılım sağladı.

Üreticilere bereketli bir hasat sezonu dileyen İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar; "Bugün Pamukkale ilçemizde Nar hasadını başlatıyoruz. Denizli için meyvecilik açısından Nar'ın önemli bir yeri vardır. 2023 yılında Denizli'de 2 bin 377 ha alanda 49 bin 381 ton nar üretimi gerçekleşmiştir. Dekara düşen ortalama nar verimi 2 bin 77 kilogramdır. Meyve veren yaştaki ağaç sayısı 1 milyon 337 bin 622 adet, meyve vermeyen yaştaki ağaç sayısı 204 bin 391 adettir. Meyve veren ağaç başına ortalama verim 37 kilogramdır. 2024 yılında 50 bin tonun üzerinde nar rekoltesi beklemekteyiz. İlimizde yapılan nar yetiştiriciliğinde ana çeşit hicaz çeşididir. Hicaz narının tat, renk, aroma, kalite ve kantitesinin yüksek olması, pestisit kalıntısı probleminin olmayışı bakımından ihracatçı firmaların tercih nedeni olmaktadır. Önceki yıllarda, üretimi yapılan narların yüzde 70-80'i AB ülkeleri başta olmak üzere Rusya Federasyonu ve Ukrayna'ya ihraç edilmiş olup, 2024 üretim sezonunda hasat bugün itibariyle başlamıştır. Hasadımızın ülkemize ve ilimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Pamukkale ilçesi üreticilerinden Mehmet Ali Yılmaz da yaptığı açıklamada; "Öncelikle hasadımızda bizleri yalnız bırakmayan, Valimize çok teşekkür ediyorum. Bu tür katılımlar üretici olarak bizlere cesaret veriyor. Öncelikle ifade edecek olursam Eldenizli, Irlıganlı, Kocadere, Küçükdere mahallelerinde toplamda 357 dekar alanda tarımsal üretim yapmaktayız. Üretim kalemi olarak sayacak olursak 181 dekar alanda ayva, 158 dekar alanda nar, 15 dekar alanda erik yetiştirmekteyiz. Bugün hasadına başladığımız narın çeşidi hicazdır. Pamukkale ovasında mikro klimanın etkisiyle Nar üretimimizin kalitesi kalibresi ve ihracat ürünü oluşu üreticilerimizin her geçen yıl rekolte artışını kalitesinin artışını sağlayan teknikleri bahçelerinde uygulamasıyla birlikte ilerleyen süreçte çok daha önemli işlere imza atacağını düşünüyorum. Hasadın ülkemize, Denizli'mize ve üreticilerimize bolluk ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

İlk hasatta üreticileri yalnız bırakmayan Vali Ömer Faruk Coşkun ise üretimin önemine vurgu yaparak; "Üreticilerimizin gerçekten emeklerine sağlık. Geçen yıllar üretimin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Üreticilerimize her türlü desteğin verilmesi önem arz etmektedir. Bölgemizin tarımsal üretim anlamında ciddi bir potansiyeli var. İnşallah elbirliği ile tarım teşkilatımız, Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hayata geçtiğinde daha etkili, verimli bir üretim gerçekleştirmiş olacağız. Bugün başlayan nar hasadının bütün çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ömer Faruk Coşkun, beraberindeki heyet ile nar bahçesine geçerek temsili hasadı gerçekleştirdi. Daha sonrasında nar üreticileri ile birlikte sektörün sorunları ve çözümlerine yönelik istişarede bulunuldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Pamukkale'de Nar Hasadı Başladı - Son Dakika

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